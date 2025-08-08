第14戦ハンガリーGP後に帰国

自動車レースF1で奮闘している角田裕毅（レッドブル）が、ホンダ・レーシング・スクール・鈴鹿（HRS）の修了式にサプライズ登場した。自身も卒業しているHRSのために現れた25歳に、スクール生だけでなくネットも騒然となった。

F1第14戦ハンガリーGPを17位で終えた角田が、鈴鹿に姿を現した。

自身も卒業したHRSの修了式に特別講師として参加。スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」の公式Xが「1日完全密着」として、角田がサプライズ登場する動画を投稿した。

「なんか俺が緊張してくるわ」と言う角田を見たスクール生が驚きの表情を浮かべれば、ネットのモータースポーツファンも騒然となった。

Xのコメント欄には「え？？角田くん、鈴鹿にいたの？？」「ハンガリーから直行してくれた角田センパイかっこいい！！」「聞かされてなかったら、びっくりするわな！！」「世界のユーキツノダがサプライズで現れていつも通りに振る舞うのは無理ですね笑」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）