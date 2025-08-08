〈広陵が大炎上〉「SNSでは名前とか顔まで…違ったらどうすんだ。責任取れんのか」吹奏楽もチアガールもなし…異様な雰囲気に包まれた初戦現地ルポ

阪神甲子園球場を舞台に開催されている第107回全国高校野球選手権大会（主催、日本高等学校野球連盟・朝日新聞社）が大ピンチだ。広島代表として出場している広陵の野球部寮で約半年前に暴力事件があり、被害の詳細がSNSで拡散、これを産経新聞が8月5日「高野連が厳重注意済み、学校は見解公表へ」と報じたことで問題が急浮上した。さらに富山代表の未来富山でも、野球部員同士の暴力事案の処理を巡って関係者が謹慎処分を受けていたことが発覚した。高野連や両校は出場辞退には言及せず、7日夜には広陵が旭川志峯（北北海道）と1回戦で対戦、異様な雰囲気に包まれた試合当日をリポートする（前後編の前編）。

広陵高校は春夏合わせて甲子園出場53回、うち春のセンバツでは優勝３回という高校野球界の超名門校で、プロ野球選手が多数輩出している。

OBである中井哲之監督（63）は低迷期の1990年に27歳で監督に就任、センバツで２度の優勝に輝くなど名伯楽の呼び声も高く、長男の惇一さん（30）も部長、妻も野球部寮の寮母を務めるなど一家で名門野球部を支えてきた。

今回の問題は今年１月、1年生部員（当時）が寮で禁止されていたカップラーメンを食べたことが複数の2年生部員（同）に知られたことが発端のようだ。

真偽は定かではないが、SNSでは保護者とみられる人物が被害者の息子から聞き取った内容として「正座させられて1 0人以上に囲まれて死ぬほど蹴ってきた」「顔も殴ってきた」といった暴行を受けたり、暴言を吐かれ、相談した中井監督から「お前嘘はつくなよ」「2年生の対外試合なくなってもいいんか？」と逆に追い詰められたことを投稿。

この際に負った肋骨打撲という医師の診断書や、被害生徒が転校を余儀なくされたことなども投稿された。

これらの問題について産経新聞が大会初日の８月５日に、学校側が関係者に聞き取りをしたうえで高野連に報告し、３月上旬に厳重注意処分を受けたことを報じた。

これを受けた広陵は6日、聞き取りの結果、2年生4人が名乗り出て、被害生徒の部屋を個別に訪れて胸ぐらをつかんだり頬などを叩いたことを認め、県高野連に報告し、この4人が１ヶ月間公式戦出場しないよう「指導」を受けたと公表した。

高野連は「SNSで拡散された内容と学校からの報告に食い違いがある」などと広陵の出場を「容認」した。

しかし、SNS上では「部員の喫煙程度で出場辞退に追い込まれた代表校が多い中、部員の暴行を認めたうえでの出場はおかしい」など否定的意見が相次ぎ、7日の初戦を迎えた甲子園球場は異様な雰囲気に包まれた。

球場そばに陣取っていた広陵の選手の保護者らには、試合開始2時間ほど前にチケットが

学校関係者から配られた。記者が声をかけると「いや、その話は知りません」と今回の暴力事件に拒否反応を示す人が多かった。

試合開始45分前、大型バス3台が到着し、ベンチ入りしない約100人のユニフォーム姿の部員が整列して一斉に歩き始め、保護者らが拍手で迎えた。

名前とか顔とかまで出てる「違ったらどうすんだよ。責任取れんのかよ」

応援席には一般の「広陵ファン」の姿もあった。

「2年くらい前から広陵のファンやってます」という10代後半の女性Aさんは「私は卒業生じゃないんですけど、今日広島から来ました。

広陵って応援がすごいのもあるし、かっこいいから応援するようになりました。SNSの炎上ですか？ もちろん知ってますよ。でも広陵だから(試合は)大丈夫だと思う。

SNSで発信されたことはホントかウソかわからないようなこともあるし、人の名前とか顔とかまで出てるし『違ったらどうすんだよ。責任取れんのかよ』って思いながら見てます。

とりあえずこの大会は、多分3回戦で強豪の横浜と当たりそうなので、そこをなんとか突破して上位に行ってほしいですね」と話した。

広島出身で今は大阪に住む男性Bさん(78)も「高野連が一度処分したものがなんで今、まさに甲子園に出ようとしている時にまた問題にされるのか、おかしいと思います。せっかく全国大会に出られるようになったのに。問題が残っているというのなら予選が始まる前に言うべきでしょう」と憤る。

特にネットで炎上していることについて「今回SNSの一番悪いところが出たと思います。不確かな情報で個人を非難して、選手の動きに悪い影響が出ないか、心配しています。

実際に、開会式を見にいった広島の知人からは、『選手が手を振って行進する時も広陵の選手だけ動きが小さくて萎縮してしまってるんじゃないか』ということも聞かされて心配です」と話した。

広陵と旭川志峯の試合は前の試合が延長までもつれたため予定開始時刻より約45分遅い午後７時29分にプレイボール。完全に日が落ち最初からナイターとなった。

広陵名物の野球部員を中心とした大応援団が3塁側アルプス席の前方を占めるが、チアガールと吹奏楽部員たちの姿はなかった。（後半に続く）

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班