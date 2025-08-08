日焼けしてしまった後に食べると良いフルーツはどっち？ 「キウイ or アセロラ」

例年に比べて早い時期から暑い日が続いている今年。8月に入ってからその猛暑がピークを迎えており、毎日のように強い日差しが照りつけています。夏は熱中症対策も大切ですが、紫外線が肌に与えるダメージも多々あるため、紫外線対策も欠かせないものとなっています。対策の基本として日焼け止めの使用がありますが、今回は、日焼け対策に役立つ食事についてお伝えします。

効果が期待できる食材はいくつかありますが、その中から「キウイフルーツ」と「アセロラ」をクローズアップ。この2つのどちらがより効果を期待できるのか分かりますか？ 管理栄養士の資格を持つライター川越光笑さんに、栄養素についての詳しい解説をしていただきました。

「キウイフルーツ」「アセロラ」日焼けしてしまった時によりオススメは？

キウイフルーツ

シミやそばかすの原因になるメラニンは大敵ですが、ビタミンCを摂取することによって生成を抑えることができるため、紫外線を多く浴びてしまったという方は要注目。キウイフルーツには、メラニンの抑制効果に期待ができるビタミンCが多く含まれています。

アセロラ

アセロラの生の果実を日本で見かけることはあまりないですが、ドリンクで見たことがある人は多いのでは？ アセロラにもメラニン生成を抑制し、シミやそばかすを防ぐビタミンCが豊富で、炎症を抑えるポリフェノールなども含んでいます。

日焼け対策に役立つといわれている2つのフルーツ。紫外線を浴びてしまった肌のケアとして、より効果が期待できるのはどちらでしょうか？ 正解は……？ それぞれの栄養価について詳しく解説します。

より効果が期待できるのは、「アセロラ」

ビタミンC含有量は、キウイの約24倍！

夏の日差しを浴びて肌がヒリヒリ、赤みやむくみなどが現れる“日焼け”。肌は、まるで小さな火傷を負ったような状態のため体の中からのケアが必要です。肌をいたわる「食べるビタミンC」でスキンケアをしていきましょう。

ビタミンCは、紫外線やストレスで発生する活性酸素を中和し、ハリや弾力を守るコラーゲンの分解を抑える働きが期待できるため、夏には欠かせない栄養素といえます。

ビタミンCの王様といえば、「アセロラ」です。酸味種・生のビタミンC含有量は、170mg（100gあたり）と驚異的。キウイフルーツ（緑）は約71mg・キウイフルーツ（黄）は約140mgのため、緑種のキウイフルーツと比べるとアセロラに含まれるビタミンCは約24倍です。

「なかなか生のアセロラは入手が難しいのでは？」という声が聞こえてきそうですが、たとえば100％のアセロラジュースは、約430〜580mg。アセロラ10％果汁飲料にもビタミンCが120mgも含まれているので、加工品でもビタミンCの含有量は高水準です。ちなみに、ビタミンCの代名詞であるレモンは、約50mgという結果でした。意外にもビタミンCの含有量は少なめなんです（※すべて100gあたりで算出）。

アセロラの栄養素で注目すべきは、β―カロテンも豊富に含むところ。β―カロテンは、体内で必要に応じてビタミンAに変換。ビタミンAは、「肌の修復やターンオーバー促進、目の粘膜保護」に効果が期待できる栄養素です。

脂溶性ビタミンのため、油と一緒に摂ると吸収率がアップするのが特徴。100％のアセロラジュースにオリーブオイルを加え、ドレッシングにしてもいいですね。色味が美しく、味わいも爽やかなので夏のサラダにおすすめです。

［参考資料］「文部科学省 日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」「文部科学省 食品データベース」

「熱中症の予防」により効果がある食材はどっち？「ズッキーニ or セロリ」