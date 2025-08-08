ソン・フンミンが“大谷翔平級”の影響を生む？ 米記者が説くMLS行きに大枚が叩かれた背景「オオタニのいわばサッカー版」
文字通り歴史的な契約となった。
現地時間8月6日、米メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCは、トッテナムから韓国代表FWのソン・フンミンとの契約を発表した。基本的な契約年数は2027年までで、そこに2028年の契約延長オプションと、2029年6月までとなる追加オプションがそれぞれ付随する。
【動画】相手のラフプレーにも動じない！ ソン・フンミンのゴラッソ
何よりも驚くべきは壮大な契約規模だ。クラブ側から公表されてはいないものの、米スポーツ専門局『ESPN』などによれば、移籍金はMLS記録を更新する2600万ドル（約38億円）に及んだという。
「今回の契約は約9年にわたる準備の結実だ」
そう語ったのは、ロサンゼルスFCの共同オーナーを務めるジョン・ソリントン氏だ。2016年からソン・フンミンの獲得を「夢見ていた」という同氏をはじめとするクラブ上層部は「私たちが追求する価値、選手ファーストの環境構築、そしてLAを世界的な舞台にするというビジョンと完全に合った」と、大枚を叩く決意を固めた。
フリートランスファーでMLSにやってきたリオネル・メッシ（現インテル・マイアミ）やデイビッド・ベッカム、ズラタン・イブラヒモビッチ（いずれも元ロサンゼルス・ギャラクシー）と肩を並べる規模の年俸を得るというソン・フンミン。そんな韓国代表FWに期待されるのは、グラウンド外での影響力だ。
移籍の詳報を伝えたAP通信のグレッグ・ビチャム記者は「韓国で最も人気のあるアスリートであり、ほぼ間違いなくアジア史上最高のサッカー選手であるソン・フンミンは、画期的なキャリアの次章に向けて幸先の良い舞台を選んだ」と今回の契約劇を好意的に捉え、野球界で一大ムーブメントを生んでいる大谷翔平と同様の影響に期待を寄せた。
「ロサンゼルスFCは規模こそ大きくないが、ソンをいわばサッカー版のショウヘイ・オオタニとして売り出そうとしている。MLBで3度のMVPに輝き、野球史上最高のアジア人選手となる勢いを見せるオオタニは、太平洋沿岸各地からファンをドジャースタジアムに呼び寄せ、ドジャースに数百万ドル規模のスポンサーシップやパートナーシップを結ばせた」
欧州で声価を高めたソン・フンミンが韓国国内で絶大なるカリスマと人気を誇るのは言うまでもない。ロサンゼルスFCの本拠地は、コリアンタウン地区から数マイルという立地もあり、クラブが「大谷級」の波及力を期待するのは無理もない。
来夏に開催されるワールドカップの開催地ともなるアメリカで、ソン・フンミンはいかなるパフォーマンスを披露するのか。高まる期待に33歳の韋駄天が応えられるかに注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]