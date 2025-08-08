ソン・フンミンが“大谷翔平級”の影響を生む？ 米記者が説くMLS行きに大枚が叩かれた背景「オオタニのいわばサッカー版」

MLSの新興クラブであるロサンゼルスFCに移籍したソン・フンミン(C)Getty Images

文字通り歴史的な契約となった。

現地時間8月6日、米メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCは、トッテナムから韓国代表FWのソン・フンミンとの契約を発表した。基本的な契約年数は2027年までで、そこに2028年の契約延長オプションと、2029年6月までとなる追加オプションがそれぞれ付随する。

何よりも驚くべきは壮大な契約規模だ。クラブ側から公表されてはいないものの、米スポーツ専門局『ESPN』などによれば、移籍金はMLS記録を更新する2600万ドル（約38億円）に及んだという。

「今回の契約は約9年にわたる準備の結実だ」

そう語ったのは、ロサンゼルスFCの共同オーナーを務めるジョン・ソリントン氏だ。2016年からソン・フンミンの獲得を「夢見ていた」という同氏をはじめとするクラブ上層部は「私たちが追求する価値、選手ファーストの環境構築、そしてLAを世界的な舞台にするというビジョンと完全に合った」と、大枚を叩く決意を固めた。

フリートランスファーでMLSにやってきたリオネル・メッシ（現インテル・マイアミ）やデイビッド・ベッカム、ズラタン・イブラヒモビッチ（いずれも元ロサンゼルス・ギャラクシー）と肩を並べる規模の年俸を得るというソン・フンミン。そんな韓国代表FWに期待されるのは、グラウンド外での影響力だ。