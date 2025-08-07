ＳＵＢＡＲＵ<7270.T>が後場に上げ幅を拡大した。同社は７日午後１時、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算発表にあわせ、取得総数２０８４万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．８％）、取得総額５００億円を上限とする自社株買いの実施を発表。また、米国の関税政策など不透明要因を受けて未定としていた今期の業績予想も開示した。株主還元姿勢が好感されたほか、業績の不透明感が後退したとの受け止めもあって、買いが集まったようだ。



自社株の取得期間は８月８日から１２月２３日を予定。取得した自己株式の全数を来年１月２０日に消却する。２６年３月期の売上高予想は４兆５８００億円（前期比２．３％減）、最終利益予想は１６００億円（同５２．７％減）とした。



出所：MINKABU PRESS