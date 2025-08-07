33ºÐ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡×¡¡¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡¢²¸»Õ¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¾®Àî·Ä¼£Ï¯¤¬²£ÉÍFC¤«¤éÉÙ»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ
¡¡J2¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï8·î7Æü¡¢²£ÉÍFC¤«¤éFW¾®Àî·Ä¼£Ï¯¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î²ÃÆþ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀµ¼°È¯É½Íè¤¿¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´Á¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß33ºÐ¤Î¾®Àî¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢2010Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¡£°Ê¹ß¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ä²£ÉÍFC¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¡¢´Ú¹ñ¤ÎFC¥½¥¦¥ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¹â¤¤ÆÍÇËÎÏ¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤ÇJ1ÄÌ»»200»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¶áÇ¯¤â²£ÉÍFC¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¤Ç¤Ï¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤«¤é±ï¤Î¤¢¤ë°ÂÃ£Î¼´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¾®Àî¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß18°Ì¤ÈJ2»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹ÉÙ»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á°Àþ¤Î¸ü¤ß¤È·Ð¸³ÃÍ¤ò²Ã¤¨¤ëÂç¤¤ÊÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂÔË¾¤ÎFW²ÃÆþ¡ª¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤ÎÁ°Àþ¡ª¡×¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¾®Àî¤Î°ÜÀÒÆ°¸þ¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë