¶¯¹ë¡¦ÉðÁê¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤«¤é·Ý¿Í¤ÎÆ»¤Ø¡ª ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¹â¹»Ìîµå¤«¤éÆÀ¤¿¤â¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤ÏÌîµåÉô¤Û¤ÉÍýÉÔ¿Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤ÞÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡¼¡¼¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
ÉðÁê¹â¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡Ö¶â¤Î¹ñ¡×ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¡£¹â¹»Ìîµå¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦
Ï¢ºÜ¡ÖÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×
¡ÚÌîµå¡Û¶â¤Î¹ñ¡¦ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡ÊÁ´£²²ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¥Ä¤¤Åß¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤º°ì²ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÎý½¬¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÏÉô¡¢°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×
¡¡¸½ºß¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶â¤Î¹ñ¡×¤ÎÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê30ºÐ¡Ë¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏÉðÁê¹â¹»ÌîµåÉô»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÀï¶è¡¢¿ÀÆàÀî¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ç£±Ç¯½©¤«¤é£´ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂÇËÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¹ç½É¤ò¤Ï¤¸¤á¸·¤·¤¤Îý½¬Á°¤Ë¤ÏÅÏÉô¤Î¥®¥ã¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤Ê¤´¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌò²ó¤ê¤¬ÎÈ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Ìîµå¡¢Ãç´Ö¡¢ÀÄ½Õ¡¢¾Ð¤¤......Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¤È¤Ë¤«¤¯ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡Û
¡¼¡¼¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¹â¹»µå»ù¤À¤Ã¤¿ÅÏÉô¤µ¤ó¤¬¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡¡ËÍ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÊ¸²½º×¤Ç¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÎÍ§¤À¤Á¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¡ØÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡Ù¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡£¤À¤«¤é¡¢ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤áÂç³ØÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡¡¼Ì¿¿¡¿ËÜ¿ÍÄó¶¡
¡¼¡¼¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾®³Ø£±Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤³¤½¡¢³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¤Î»î¹ç¤¬ÃÏ¸µ¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡£¤¤¤Ä¤«Ëþ°÷¤Î¤³¤Îµå¾ì¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤éÌÜÎ©¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î»þ³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÅÄÃæ°ìÆÁÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÌîµå¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼"ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Íß"¤Ç¹â¹»»þÂå¤Î¤Ä¤é¤¤Îý½¬¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¼¡¼Âç³Ø¤Ç¤âÌîµå¤ò¡©
¡¡¾¦Âç¡Ê²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³Ø¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ£²Ç¯À¸¤ÇÉô³è¤âÂç³Ø¤â¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤¤¤¦Æ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ï²¿¤«¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢·Ý¿Í¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£°ÂÄ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤Ç¤â¡¢¹â¹»»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¾Ð¤¤¥¥ã¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¡Ö·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤...¡×¸åÇÚ¤«¤éÁêÃÌ¤â¡Û
¡¼¡¼¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÁêÊý¤ÎÅíÂô·òÊå¤µ¤ó¤Ï¹â¹»¤Ç¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÌ¡²è¸¦µæ²ñ¤È´°Á´¤ÊÊ¸²½·Ï¡£²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÀèÇÚ¤ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ï¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¸åÇÚ¤Ë¡Ö¥¦¥§¡¼¥¤¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÍí¤ó¤À¤ê¡¢ËÍ¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢ÅíÂô¤ÏºÇ½é°ú¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï°ì²ó¤â¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë......¡£¥º¥ë¤¤¡£
¡¼¡¼¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤ÎÎý½¬¤ÇÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÅÏÉô¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÆÃ·±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡©
¡¡¥Í¥¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅíÂô¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë³èÈ¯¤ËÆ°¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Ä¹»þ´ÖÎý½¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉðÁê¹âÌîµåÉô½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Æð¼°ÌîµåÉô¤Ë¤Ï½ÐÀîÅ¯Ïº¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤Ç¤¹¡£¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÄé²¼ÆØ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï£±³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ï¸½¥ä¥¯¥ë¥È¤Î±ö¸«ÂÙÎ´¤µ¤ó¤ä¡¢¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Áº´Æ£¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼½ÐÀî¤µ¤ó¡¢Äé²¼¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ö¸«Áª¼ê¤ä¥Ñ¥ó¥Áº´Æ£¤µ¤ó¤âÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¹¡£ÉðÁê¤ÎÌîµåÉô¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤ÎDNA¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢³Î¤«¤ËËÍ°Ê³°¤Ë¤â¤ª¾Ð¤¤¥¥ã¥é¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¤¤Ä¤é¤â¤ª¾Ð¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ËÍ¤Ï·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ£¸Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤ÉðÁêÌîµåÉô¤Î¸åÇÚ¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ö·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÉðÁê¤È·Ý¿Í¤ÏÆæ¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¤É¤ó¤Ê¥®¥ã¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡´°Á´¤ËÁÇ¿Í·Ý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¸¥ï¥é¤Î¸¶À¾¡Ê¹§¹¬¡Ë¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¤äEXILE¤Î¡ØRising Sun¡Ù¤ÎÍÌ¾¤Ê¥Õ¥ê¤ò¥Þ¥Í¤·¤¿¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Éô°÷Æ±»Î¤ÎÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¸·¤·¤¤Éô³èÀ¸³è¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢£²Çñ£³Æü¤Î±óÀ¬¹ç½É¤¬¤¹¤Ù¤Æ±«¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÉô°÷¤¿¤Á¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤È¤«¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¤³¤È¡£¹â¹»£³Ç¯´Ö¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÊ¿²º¤Ê£³Æü´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú¼Ò²ñ¤ÏÌîµåÉô¤Û¤ÉÍýÉÔ¿Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Û
¡¼¡¼Ìîµå¿ÍÀ¸¤¬¤ª¾Ð¤¤¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤Þ¤º¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯À¼¤¬ÄÌ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼»þÂå¤ÎÀ¼½Ð¤·¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢ÌîµåÉô¤ÎÎý½¬¤Û¤É¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÏÌîµåÉô¤Û¤ÉÍýÉÔ¿Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÌîµå¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼ÅÏÉô¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ï¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢TVK¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»Ìîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡Ø¥×¥íÌîµåÄÁ¥×¥ì¡¼¡¦¹¥¥×¥ì¡¼Âç¾Þ¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢WBC¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í×¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¼¡¼¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤ËÇ®Æ®¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¸½ºß¡¢Ìîµå¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëµå»ù¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ëÉô³è¤Ï¤É¤³¤âËÜÅö¤Ë¥¥Ä¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤½¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÂç³Ø¤ÎÉô³è¤òÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¥Ä¤¯¤Æ¤â¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤ÇÃç´Ö¤È¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤ë¤·¡¢°ìÀ¸¤Î´Ø·¸¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¤ë¤Ê¤é²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò......¡£ºÇ¶á¤ÏËÜÅö¤Ë½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬Êäµë¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
½ª¤ï¤ê
Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¡¡¤ï¤¿¤Ù¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¡¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¶â¤Î¹ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡
1994Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£¹â¹»¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÉðÁê¹â¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¡Ö£´ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°ì³ØÇ¯¾å¤Î¸½¥ä¥¯¥ë¥È¤Î±ö¸«ÂÙÎ´¤ä¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°æ¸ýÏÂÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³ØÃæÂà¸å¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥³¥á¥Ç¥£¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆ»¤Ø¡£Æ±¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÅíÂô·òÊå¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ï2022Ç¯¤È2024Ç¯¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¥Ô¥ó¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Î¡ÖR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç£³°Ì¡£¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¡£