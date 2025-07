阪急うめだ本店にて、ディズニーキャラクター「スティッチ」にフォーカスした「DISNEY STITCH/HAPPINESS HAWAII FESTIVAL」を開催!

阪急うめだ本店限定や先行販売も含めた、約400種類ものグッズが勢揃いするほか、オリジナルワークショップやフォトスポットもじっしされます☆

阪急うめだ本店 ディズニー「スティッチ」DISNEY STITCH/HAPPINESS HAWAII FESTIVAL

開催期間:2025年7月30日(水)〜8月11日(月・祝) ※催し最終日は午後5時閉場

開催場所:阪急うめだ本店 9階催場

2025年夏に公開された実写映画化で話題の『リロ&スティッチ』より「スティッチ」のキャラクターグッズが阪急うめだ本店に初登場!

物語の舞台であるハワイにちなんだ南国ムード満点のグッズが勢揃いします。

阪急うめだ本店限定や先行販売のアイテムにも注目。

かわいいフォトスポットやオリジナルワークショップなど「スティッチ」が巻き起こす、ハチャメチャで愉快な世界観が楽しめる企画です☆

阪急うめだ本店限定や先行販売のグッズに注目

会場にはマグカップやトートバッグ、キーホルダー、ポーチなど日常使いしやすいグッズがラインナップ。

さらにハワイ・オアフ島に本店を構える人気ベーカリー「レナーズ」の特別なデザイングッズも登場します。

阪急うめだ本店限定:スティッチ ハピネスハワイ・フェスティバル スタッキングマグカップ

価格:2,200円(税込)

サイズ:約直径8×高さ9cm

パイナップル形にデザインされたメガネをかけ、ポーズをきめる「スティッチ」をデザインしたマグカップ。

重ねて仕舞える、収納に便利なスタッキング仕様になっています。

阪急うめだ本店限定:スティッチ ハピネスハワイ・フェスティバル トートバッグ

価格:2,750円(税込)

サイズ:約幅35×高さ39×マチ5cm

南国感あふれるカラフルなアートに仕上げられたトートバッグ。

ほっぺに手を置きポーズをきめる「スティッチ」がアップでプリントされています。

イベント限定:あにばーさりーキーホルダー

価格:990円(税込)

サイズ:本体 約横3.7×縦4.5cm角内、チャーム 約横2.5×縦2.8cm角内

種類:全366種

誕生日や記念日も選べる、全366種類の豊富なデザインで展開されるキーホルダー。

自分用としてはもちろん、プレゼントとしても喜ばれるディズニーグッズです。

イベント限定:PUポーチ

価格:各1,650円(税込)

サイズ:約横17×縦12.7cm

種類:全3種類

「スティッチ」の世界観が楽しめる、PU素材を使ったポーチ。

ストライプや総柄、アップの全3種類が展開されます。

阪急うめだ本店先行販売:「レナーズ」マグカップ スティッチ レナーズ

価格:2,530円(税込)

サイズ:約直径8.3×高さ9.4cm

ハワイの老舗ベーカリー「レナーズ」のロゴが入ったマグカップ。

反面にはちらりと舌をのぞかせた「スティッチ」のお顔がレイアウトされています。

阪急うめだ本店先行販売:「レナーズ」ミニタオル スティッチ レナーズ

価格:1,650円(税込)

サイズ:約横25×縦25cm

「レナーズ」カラーに仕上げられたミニタオル。

スティッチの周りにプリントされたハイビスカスもおしゃれです。

ミラーS BL スティッチ

価格:880円(税込)

サイズ:約横5.8×縦9cm

外出先で身だしなみチェックができる、折り畳みタイプのミラー。

お座りしながらお口を開く、元気いっぱいな「スティッチ」がプリントされています。

クリアマルチケースSS BL/PK スティッチ

価格:各935円(税込)

サイズ:約横7.5×縦9cm

キラキラのラメを閉じ込めた、クリアタイプのマルチケース。

バッグやリュックに取り付けられるカラビナつきです。

Sunset Salsa

額装サイズ:68×93.5cm

価格:756,800円(税込)

「リロ」と「スティッチ」が夕暮れ時のビーチでサルサダンスを楽しむ姿を落とし込んだ、スティーブン・フィッシュウィック氏によるキャンバスアート作品。

雲の間から差し込む光や飛沫を上げる浜辺などが繊細なタッチで表現された一枚です。

オリジナルワークショップ

阪急うめだ本店限定で、オリジナルワークショップを開催。

オリジナルのぬり絵ポーチやショッパー政策が楽しめます。

オリジナルぬり絵ポーチ

参加費:1,540円(税込)

開催期間:2025年7月30日(水)〜8月5日(火)

所要時間:約20〜30分程度

定員:平日40名、土日50名※各日先着順

最終受付:午後6時30分※最終日は午後4時

サイズ:約縦17×横23cm

ハートを抱えた「スティッチ」と、お座りポーズの「スクランプ」に色を塗ることができるポーチ。

ワークショップ限定柄のイラストを好きな色で塗り、オリジナルポーチを制作することができます。

チャーム付きぬり絵ショッパー

参加費:550円

開催期間:8月6日(水)〜11日(月・祝)

所要時間:約20〜30分程度

定員:平日・祝日75名、土日100名※各日先着順

最終受付:午後6時30分※最終日は午後4時

サイズ:約幅22×高さ22×マチ8cm

ワークショップ限定柄のイラストを好きな色で塗ることができる、オリジナルショッパー。

「スクランプ」がデザインされたチャームが付いてきます。

お買上げプレゼントキャンペーン

配布期間:

・左:2025年7月30日(水)〜8月5日(火)

・右:2025年8月6日(水)〜11日(月・祝)

期間中、1会計につき税込み3,300円以上購入された各日先着100名にポストカードを1枚プレゼント。

前半、後半に分けて異なるデザインのポストカードが用意されます。

※『DISNEY STITCH/HAPPINESS HAWAIIFESTIVAL』の販売商品が対象となります

※『くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル』でのご購入金額との合算できません

※柄は選べません

かわいいフォトスポットも登場

会場には「スティッチ」をデザインしたフォトスポットも登場。

とってもキュートな「スティッチ」と一緒に、2ショットの撮影が楽しめます。

阪急うめだ本店限定や先行販売も含めた、約400種類ものグッズが勢揃いするスペシャル企画。

阪急うめだ本店にて2025年7月30日より開催される「DISNEY STITCH/HAPPINESS HAWAII FESTIVAL」の紹介でした☆

©Disney

※写真はイメージです

