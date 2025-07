2023年に制作が発表された実写映画『ゼルダの伝説』のゼルダ役およびリンク役を務める主要キャスト2名が決定。映画の共同プロデューサーを務める任天堂株式会社の代表取締役フェロー宮本茂が、7月16日に任天堂の公式X(旧Twitter)を通じて明かした。

参考:『デススト』『ゼルダ』『マイクラ』も? “大衆向け”に留まらない注目のゲーム原作作品

『ゼルダの伝説』は、1986年にファミリーコンピュータディスクシステムのローンチタイトルとして1作目が発売された任天堂の人気シリーズで、2024年までに本編19作が発売されている。作品ごとに時代や主人公の設定が異なるが、基本ストーリーは、主人公の少年リンクが敵に囚われたゼルダ姫を助ける、というものだ。

■キャスト発表へのファンの反応は?

今回、実写映画『ゼルダの伝説』のゼルダ役を務めるのはボー・ブラガソン、リンク役を演じるのはベンジャミン・エヴァン・エインズワースに決定した。この配役への反応として多く見られるのは、「原作のイメージ通り」であるという高評価だ。昨今、観客の中には実写映画化作品のポリコレへの配慮が行き過ぎていると感じている人も多いようで、『ゼルダの伝説』でもこの点を憂慮していたファンもいたのかもしれない。リンクもゼルダも原作ゲームでは「ハイリア人」と呼ばれる、いわゆるエルフに似た種族で、白い肌に金髪という白人系の外見をしている。そこへイメージ通りのキャストが発表され、歓迎ムードとなっているのだ。

一方で面白かったのは、「予想が外れた」という声だ。ファンのキャスト予想として、ゼルダ役に『THE LAST OF US』(2023年~)のエリー役で知られるベラ・ラムジーを推す声が多かった。彼女をゼルダ風に加工した画像もSNSでは出回っていたが、実現することはなかった。

では、主要キャラクターを演じるキャストはどんな俳優なのだろうか。少し詳しく紹介していこう。

■幼少期から実績を積んできたボー・ブラガソン

ゼルダを演じるボー・ブラガソンは2004年生まれ。7歳までルクセンブルク、その後3年フランスで育った。子役としては2007年にイタリア・ベルギー合作映画『Hidden Love(英題)』に端役で出演。その後イギリスのチェシャーに移り住み、地元の演劇学校ナッツフォード・アカデミーに在籍、のちにナショナル・ユース・シアターで演技を学んだ。

2017年から本格的に俳優活動を始め、BBCのミニシリーズ『Three Girls(原題)』に出演した。その後もいくつかのドラマにゲスト出演し、2021年には『映画検閲』で映画の中の少女を演じている。セリフはないものの、美しくも不気味な存在感を醸し出し、観る者を惹きつけた。2024年には、ディズニープラスで配信されたファンタジーアドベンチャー『反逆のネル』に出演。判事殺害の濡れ衣を着せられた姉ネル(ルイーザ・ハーランド)とともに逃亡生活を送る3人姉妹の次女ロキシー役で、たくましく成長していく少女を演じている。また、同年にはBBCのミニシリーズ『The Jetty』にも出演し、重要な役を演じた。

英語とフランス語のバイリンガルで、今後国際的にも活躍が期待されるブラガソン。舞台と映像の両方への出演経験が豊富で、内側からにじみ出るような演技が得意とされている。そんな彼女は、神秘的なゼルダ役にぴったりだろう。

■実写映画『ピノキオ』で声優を務めたベンジャミン・エヴァン・エインズワース

主人公リンクを演じるのは、ベンジャミン・エヴァン・エインズワース。2008年にイギリスで生まれ、ヨークシャーで育ち、のちにハルのノーザンライツ・ドラマ・シアター・スクールに通うなど、幼い頃から演技への情熱を持っていた。現在16歳で、映画公開予定の2027年には18歳~19歳という原作のリンクと同年代という点でも注目を集めている。

エインズワースは2020年のNetflixオリジナルシリーズ『ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー』でメインキャストの1人として注目を集め、2022年からはカナダのテレビシリーズ『Son of Critch(原題)』でもメインキャストを務めている。同作ではその自然な演技が評価され、カナダ・スクリーン賞の主演男優賞にもノミネートされた実績を持つ。しかし、これまでの彼のキャリアで最大の役といえば、実写『ピノキオ』(2022年)でピノキオの声優を務めたことだろう。CGキャラクターの動きに合わるという高度な演技を披露したエインズワースは、ディズニーの名作で一気に知名度を上げた。その後、ホラー映画『All Fun and Games(原題)』(2023年)に出演。今後の出演作としては、『ブレイキング・バッド』のブライアン・クランストンが主演を務める『Everything's Going to Be Great(原題)』にも出演することが決定している。

ブラガソンと同様に、彼もまた若くして豊富な経験を持ち、今後の飛躍が期待される俳優だ。『ゼルダの伝説』は、その歩みをさらに大きく進める作品になるのは間違いないだろう。

アニメーション映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(2023年)やNetflixの実写『ONE PIECE』(2023年~)の成功により、昨今の日本産コンテンツのハリウッドリメイクは高い評価を獲得している。実写映画『ゼルダの伝説』もその風に乗ることができるだろうか。今回発表されたキャストは、若いながら実績も実力も充分な2人。ニュースに対する観客の反応からも、高い期待が見て取れる。今後のほかのキャストの発表も含めて、引き続き注目していきたい作品だ。

なお、同作の公開は2027年3月26日を予定していたが、2027年5月7日に延期されたことも発表となった。(文=瀧川かおり)