【「彼女、お借りします」41巻】 7月16日 発売 価格:594円 【「彼女、お借りします」41巻 水原千鶴ミニ画集付き特装版】 7月16日 発売 価格:1,320円

「彼女、お借りします」41巻

講談社は、マンガ「彼女、お借りします」の41巻を7月14日に発売する。価格は594円。また同日には、水原千鶴ミニ画集付き特装版も1,320円で発売される。

「彼女、お借りします」41巻 水原千鶴ミニ画集付き特装版

本作は宮島礼吏氏が「週刊少年マガジン」で連載しているラブコメディ。7月よりTVアニメ第4期の放送が始まっている。

【TVアニメ「彼女、お借りします」第4期本PV】

41巻では“レンタルじゃない”デートが開幕し、ゲーセンや駄菓子屋、東京ジョイポリスで水原が新たな一面を見せる。さらに水原から、今後の2人を左右する爆弾質問が飛び出す。

また特装版の付録はフルカラー32P小冊子で、単行本カバーや「週刊少年マガジン」本誌に掲載された水原のイラストをたっぷり収録しているほか、各イラストについての宮島礼吏氏による語り下ろしコメントも掲載されている。

さらに全国の対象店舗では、全5種のイラストカードが購入特典として配布される。

□「彼女、お借りします」41巻書店特典情報のページ

【「彼女、お借りします」41巻あらすじ】

ついに水原との“レンタルじゃない”デートが開幕! ゲーセン、駄菓子屋、ランチ、そして東京ジョイポリス――。水原の見せる新たな一面にドキドキが止まらない! しかも、水原から今後の二人を左右する“爆弾質問”が飛び出して――!? 浮かれて、焦って、喜んで、ジェットコースターより揺さぶられる第41巻!

