エアコンはまだ替え時じゃないけれど「さらに快適」を追求したい! という人にオススメの室内向け冷涼家電をピックアップ。



ファンや冷却まくら、体調を管理できる温湿度計など、エアコン+αで効果が倍増するアイテムを近藤さん、小口さんに選んでもらった。

【私が選びました!】家電ライター・近藤克己さん

家電をはじめ、デジタル、防災、アウトドアまで幅広い分野の執筆・編集を行う。家電量販店の顧問を務めた経験もある。





【私が選びました!】家電ライター・小口 覺さんITから家電まで業界のトレンドに精通し、自慢したくなる家電「ドヤ家電」の命名者として知られる。単行本の執筆など幅広く活躍。

エアコンとの組み合わせで快適度が高まる冷涼家電

エアコンは重要な熱中症予防機器だが、それに組み合わせることで快適度が増す家電にも要注目。



「エアコンによっては室温を均一に保つ機能がなく、部屋の中で温度差ができて不快な場合も。そんなときは、サーキュレーターや扇風機で部屋の空気を掻き回して均一にすると、部屋全体が早く冷えて快適になります」(家電ライター・近藤克己さん)



さらに、熱中症の予兆を検知し知らせてくれるアイテムも有効だ。



「直射日光が当たらない屋内でも気づかぬうちに熱中症になってしまうリスクがあります。そのため、特に高齢者や子どものいる家庭には、熱中症アラートなど、危険を知らせる家電の導入をおすすめします」(小口さん)

部屋全体の空気を循環できるスタイリッシュなサーキュレーター

アイリスオーヤマ

WOOZOO 360 barrel

直販価格2万5080円

左右360°/上下90°の首振り機能を備えたサーキュレーター。広範囲に風を届けることで、部屋全体の空気を循環させ、エアコンの効率を向上させる。最大24パターンのエリア設定が可能で、衣類や人にピンポイントで効率的に「狙い撃ち送風」が行える。

SPEC(KCF-CDP18TEC1)

●羽サイズ:18cm●電源・入力:AC100-240V、50/60Hz●電源・出力:DC24V・2A●定格消費電力:34W●適用床面積:40畳●コード長:約1.8m●サイズ/質量:約W225×H342×D225mm/約2.3kg

↑本体下部に視認性の高いディスプレイを配備。表示を見ながら設定が行える。リモコンも付属し、離れた場所からの操作も可能だ。

↑工具を使うことなく、簡単に全分解が可能。パーツを取り外して、モップでホコリを払ったり、水洗いしたりして常に清潔を保てる。

【近藤’s Impression】360°送風可能だからエアコンの効率もアップ

「左右360°、上下90°、全方位にぐるりと首を回して空気を循環させられます。部屋中の温度と湿度を一定に保てるので、どこにいても快適。リビングのエアコンの冷気をカウンターキッチンへと送り込めば、灼熱のキッチンも和らぎ、心地良く調理ができます」

-19度(※)の冷却力で一晩中快適!半導体×水流で冷えるまくら

ロウダン

サイバーチルピロー

2万9980円(一般販売価格/Makuake割あり)

最新の冷却技術を採用した快眠枕。ペルチェ素子による半導体冷却と水冷循環システムとの組み合わせにより、頭部を-19℃(※)まで冷却し一晩中快適な温度を維持する。ネックブリッジ構造が首のS字カーブにフィットし、寝返りを打っても安定した姿勢をキープできる。

※:「-19℃」の表記は、体温を36.5℃とし室温20℃で測定したときの枕と体温の温度差の数値(ロウダン社測定結果)

SPEC

●モード:強冷/睡眠(強)/睡眠(弱)/温熱/ドライ●消費電力(冷却/加熱):40W/6W●水タンク容量:150ml●動作音レベル:睡眠モード<35dB、強冷モード<45dB●素材:ポリウレタン/ABS/スパンデックス●サイズ/質量:W580×H110-117×D450mm/3.2kg

↑内蔵するアクアコアチューブを通じて冷やされた水が循環。これにより、頭を均一に冷やして一晩中快適な温度をキープする。

【小口’s Impression】体を冷やしすぎず頭を冷やして快適に

「熱帯夜で寝づらいが、エアコンで体を冷やしすぎるのは避けたい。そんな人に試してほしいのが、頭を冷やす冷却まくらです。ペルチェ素子と循環する水冷システムにより、快適な眠りをサポート。逆に寒い季節にはヒーターモードで、首元を温められます」

コードレスなのにパワフルだから屋内/屋外を問わず大活躍

シャークニンジャ

Shark FlexBreeze

実売価格2万9700円

最大20m先まで風が届くパワフルさを持ち、最大24時間稼働可能な内蔵バッテリーを搭載したコードレスファン。独自の“リフトアウェイ技術”により、ワンタッチでスタンドから扇風機本体を取り外してコンパクトサイズにできるため、様々なシーンで活躍する。

SPEC

●モーター:BLDCモーター●風力調整:6段階(5段階+ブーストモード)●左右首振り:45/90/180°(自動)●上下角度調整:55°(手動)●充電時間:5時間●消費電力:34W(最大)●サイズ/質量(本体+スタンド):W350×H940×D350mm/約5.5kg

↑BLDCモーターにより、パワフルでありながら、驚くほどの静音設計を実現。ポータブルだから、寝室に持ち込んで就寝時に使用できる。

【近藤’s Impression】付属のアタッチメントを使えば簡単にミストシャワーが楽しめる

「水道ホースにつないでミストシャワーを放射すれば、気化熱効果で温度を最大5℃下げられます。バッテリーを搭載しコードレス使用が可能なうえ、本体だけを取り外してコンパクトになるので、キャンプやピクニックなどアウトドアの熱中症対策にも有効です」

暑さの危険度がひと目でわかり、早めの熱中症予防が行える

ライフオンプロダクツ

暑さ指数表示付人感センサー マグネットファン

直販価格4378円

暑さの危険度をアラート表示するデスクファン。温度と湿度を計測した暑さ指数によって危険度を3段階でアラート表示し、室内が危険な暑さになったらひと目でわかる。人感センサーを搭載し、消し忘れや無人の部屋での稼働など、ムダな電力の消費を抑えられる。

SPEC

●充電池:リチウムイオン電池3.7V 4000mAh●充電時間:約9時間●合計駆動時間(満充電時):2.5時間(強)〜16時間(微風)●風量調整:4段階(微風/弱/中/強)●コード長:約750mm(USB Type-C)●サイズ/質量:約W177×H200×D110mm/約475g

↑本体の底面にはマグネットを内蔵。フック用ホールも備えており、吊り下げたり、高い箇所へ設置したりできる。

【小口’s Impression】危険の度合いが色分けされ、ひと目で警戒レベルが視認できる

「温度と湿度を計測し、3段階(3色)のアラートを表示することで、熱中症の予防ができます。バッテリー駆動かつ本体内蔵のマグネットやフックで、設置の自由度が高く、キッチンや脱衣所、トイレといった狭いスペースの熱中症対策にも有効。人感センサー搭載もポイントです」

温度・湿度を高精度に計測し、体のコンディションを見守ってくれる

リズム

COMFOMETER

実売価格3980円

USBで給電するとバックライトが常時点灯。昼夜を問わず表示が見やすい。温度と湿度の状態から画面上部に「快適」状態、「熱中症」「インフルエンザ」の注意報を文字で表示、画面左右のカーソル表示で快適な温度・湿度を上下2段階レベルで知らせてくれる。

SPEC

●機構:クオーツ時計/高精度温湿度計●バックライト常時点灯:2段階(Hi/Lo)、OFF※USB給電時のみ点灯●電源:USB給電(Type-C DC5V 500mAh以上)または単4アルカリ乾電池2本●サイズ/質量:W113×H81×D38mm/約150g(電池含む)

↑USBで給電するとバックライトが常時点灯。明るさは2段階切替で、使用環境や好みの照度に選択できる。

【小口’s Impression】ユーザーの体調変化をいち早く知らせてくれる

「部屋の状態を視覚的にわかりやすく表示することで、熱中症やインフルエンザへの注意を促す温湿度計。快適な環境から離れると、画面に「熱中症」もしくは「インフルエンザ」の表示を点滅させて知らせてくれるので、日々の体調管理に役立てられます」

※「GetNavi」2025月7号に掲載された記事を再編集したものです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

