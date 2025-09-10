長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」に、日本初となる超絶景ライドアトラクション「AIR CRUISE the RIDE (エアクルーズ・ザ・ライド)」が2025年9月12日よりグランドオープン！

高精細な8K LEDと最新鋭のライドモーションが融合し、まるで本当に空を飛んでいるかのような没入体験ができる、まったく新しい“空の旅”を紹介します！

ハウステンボス「AIR CRUISE the RIDE (エアクルーズ・ザ・ライド)」

オープン日：2025年9月12日(金)

場所：ハウステンボス内 アトラクションタウン

体験時間：約30分（キューライン〜ラストまで）

メインショー：約6分

「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボス。

成長戦略の第1弾として、世界唯一のミッフィーをテーマにした新エリア「Miffy Wonder Square（ミッフィー・ワンダースクエア）」が2025年6月21日にオープンしました。

今回、成長戦略第2弾として、日本初となる超絶景ライドアトラクション「AIR CRUISE the RIDE (エアクルーズ・ザ・ライド)」が新たに登場します！

このアトラクションは、8K LEDを駆使した映像美により、青い海や欝蒼とした森、広大な草原と砂漠、そして煌びやかな街並みなど、地球上の美しい大絶景を身体ひとつで飛び回るような、まったく新しい“空の旅”へと誘います。

視界全体に広がる巨大なドーム型スクリーンに導入される8K LEDは、高精細かつ臨場感のある映像で、息をのむほどの圧倒的な鮮やかさを実現。

その映像にシンクロして浮遊感を実現させる最新鋭のライドモーションと風や香り、水しぶきなど五感に響くエフェクトによって、実際に空を飛んでいるかのような没入体験を可能にします。

体験後も全身に爽快な余韻が残り、いつまでも高揚感に包まれる、想像を超える地球の美しさを全身で感じられるアトラクションです☆

※8K LEDスクリーンをフライングシアターに導入しているのは日本初（ハウステンボス調べ）

ストーリー

アトラクションの建物に「ブルー アンカー ギャラリー」と書かれているとおり、内部は美術館のような内装に。

広々とした室内には

美しい絵画の数々が展示されています。

ゲストはディスカバリーアース財団主催の特別展に訪れたという設定。

この特別展は、「美しき地球」をテーマにした絶景コレクション。

特別企画として、来場者がアートボードの中に入り、絶景の世界を飛び回ることができる「フライトツアー」に参加することができるのです。

このフライトツアーに参加するため、ゲストは「エアークルーザー」に乗り込みます。

高精細な8K LEDが描く、圧巻のリアリティな映像

ライドアトラクションに搭載される8K LEDには、LED数8,454万個を使用し、フルHDの約19倍という驚異的な解像度を誇ります。

採用したLEDスクリーンは、プロジェクターでは表現が難しい「黒の深さ」や「明るさとのメリハリ」を圧倒的な精度で表現。

その映像は、現実と見分けがつかないような緻密さと臨場感を体感することができ、まるで地球に息づく大地、水、山や谷、自然、そして生物が目の前に存在するようなリアルな世界が再現されます。

※LED数8,454万個：赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の3つの色を組み合わせたRGB LEDで構成

最新鋭のライドモーション

息をのむほど鮮明な8K LEDの映像に完全にシンクロするライドモーションが、視覚だけでなく、身体全体を空の旅へと引き込んでいきます。

ライドモーションは、上下左右前後のアクロバティックな動きが搭載され、空を駆け抜けるシーンでは、座席が滑らかに傾き、スリリングな浮遊感を体感できます。

地球上の美しい大絶景を飛び回る没入体験

巨大なドーム型の8K LED スクリーンが視界全体に広がり、青く澄み渡る海、神秘的な熱帯雨林、果てしなく広がる草原と砂漠、そして夜空に輝く都市の光など地球上に存在する壮大な絶景が映し出されます。

息をのむほどの美しい映像と最新鋭のライドモーション、五感に響くエフェクトがひとつになった瞬間、現実世界で体験していることを忘れてしまうほどの圧倒的な没入体験を実現します。

待ち時間を短縮できる「エクスプレスパス」対象

3つのアトラクションと1つのレストランまたはプレミアムラウンジを利用できるセット券【New】ベストライド・「AIR CRUISE the RIDE (エアクルーズ・ザ・ライド)」・「ミッション・ディープシー Xsenseライド」・「スカイカルーセル」・1つのレストランorプレミアムラウンジ利用施設ごとに選べる単券【New】AIR CRUISE the RIDE (エアクルーズ・ザ・ライド)

利用開始日：2025年9月12日(金)

販売場所：ハウステンボス公式WEBサイト

利用制限

安全のため、以下に該当する方は利用できません。

4歳未満の方身長100cm未満の方妊娠中の方酒気を帯びた方正しい搭乗姿勢を保てない方おひとりで座席に座ることができない方車いすからの乗り移りがご自身、または保護者の付き添いがあっても困難な方装具、ギプスを装着の方

また、以下に該当する方は利用を控えてください。

体調のすぐれない方乗り物に酔いやすい方心臓・血圧・首・背中・内耳系に障がいのある方めまい、閉所恐怖症、騒音過敏症の症状がある方その他、アトラクションの利用により悪化するおそれのある症状をお持ちの方

※4歳以上7歳未満の方は保護者(18歳以上)の同伴が必要です

※その他の利用制限と注意事項は公式WEBサイトより確認ください

日本初の高精細な8K LEDを駆使した”超絶景“ライドアトラクション。

ハウステンボス「AIR CRUISE the RIDE (エアクルーズ・ザ・ライド)」は、2025年9月12日グランドオープンです！

ハウステンボス「AIR CRUISE the RIDE (エアクルーズ・ザ・ライド)」の紹介でした。

