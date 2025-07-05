ÆóµÜÏÂÌé¡¢°¤Éô´²¤Ï¡È¥á¥·¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë¿©¤¦¿Í¡É¡Ö²óÆéÆù¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
Íò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¡Ê61ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ïº£²ó¡¢±Ç²è¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢°¤Éô¤È½÷Í¥¡¦ºÚ¡¹½ï¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°¤Éô¤ÈÆóµÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¶¦±é¤Ï1999Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖV¤ÎÍò¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¤½¤³¤«¤é20Ç¯¤Û¤É»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖVIVANT¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°¤Éô¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢¸«¤Á¤ã¤¦¡£°¤Éô¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤â¤¦¤½¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤È¡È¥á¥·¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë¿©¤¦¿Í¡É¡£ºÇ¶á¡¢²óÆéÆù¡Ê¥Û¥¤¥³¡¼¥í¡¼¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤È¡¢°¤Éô¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖCook Do¡×¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¡Ë¤ÎCM¤â¾Þ»¿¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ïº£²ó¡¢±Ç²è¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢°¤Éô¤È½÷Í¥¡¦ºÚ¡¹½ï¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°¤Éô¤ÈÆóµÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¶¦±é¤Ï1999Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖV¤ÎÍò¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¤½¤³¤«¤é20Ç¯¤Û¤É»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖVIVANT¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°¤Éô¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢¸«¤Á¤ã¤¦¡£°¤Éô¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤â¤¦¤½¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤È¡È¥á¥·¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë¿©¤¦¿Í¡É¡£ºÇ¶á¡¢²óÆéÆù¡Ê¥Û¥¤¥³¡¼¥í¡¼¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤È¡¢°¤Éô¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖCook Do¡×¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¡Ë¤ÎCM¤â¾Þ»¿¤·¤¿¡£