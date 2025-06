ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。6月22日(日)の放送では、「心躍りだす! 音楽映画ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

・1位:QUEEN「ボヘミアン・ラプソディ」・2位:ASIAN KUNG-FU GENERATION「ソラニン」・3位:THE BLUE HEARTS「終わらない歌」・4位:Blues Brothers「I Can't Turn You Loose」・5位:Red Hot Chili Peppers「Around The World」・6位:The Definitive Frankie Valli & The Four Seasons「君の瞳に恋してる」・7位:YEN TOWN BAND「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」・8位:Deloris & The Sisters「I Will Follow Him!」・9位:The Ventures「パイプライン」・10位:NANA starring MIKA NAKASHIMA「GLAMOROUS SKY」今回の「心躍りだす! 音楽映画ソングTOP10」は、高校の文化祭でブルーハーツの楽曲をカバーする少女たちの奮闘を描いた3位の『リンダ リンダ リンダ』、社会人2年目の女性が夢を追い、音楽の世界へ飛び込んでいく2位の『ソラニン』など、青春の葛藤と成長を描いた映画主題歌が上位にランクインするなか、イギリスの伝説的ロックバンド・クイーンの軌跡を描いた伝記映画『ボヘミアン・ラプソディ』堂々の1位という結果となりました。ランクインした曲に共通しているのは、映画に登場する人物の感情や心情を、音楽が補完し、増幅させている点です。劇中の音楽が、映像と相まって観る者の五感を刺激し、心を揺さぶる――それが音楽映画の最大の魅力ではないでしょうか。今回のTOP10は、視覚と聴覚が一体となった映画体験を支える、名曲揃いのランキングとなりました。次回、6月29日(日)の放送テーマは、「人間のパワー感じる!『〜MAN』ソングTOP10」です。



<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹