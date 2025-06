エスターバニーとコラボ！Royal Riviera Japan 「ロイヤルリビエラ」

Royal Riviera Japanは、「Esther Bunny(エスターバニー)」とのコラボキャンペーンを2025年7月1日(火)〜2025年12月31日(水)の期間限定で開始します。

Royal Riviera Japan 「ROYAL RIVIERA(ロイヤルリビエラ)」

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中に対象商品を購入で、「Esther Bunny オリジナルぬいぐるみチャーム(全6種)」をランダムで1点プレゼントします。

ぬいぐるみチャームは、ボトルやグラスを持ったモチーフや、ブランドロゴでもある王冠を身に着けたデザインなど、細部にまでこだわった仕様となっています。

キャラクターは「リボンバニー」と「クリームバニー」の2種類で、それぞれにボトル・グラス・王冠の3タイプを展開。

どのキャラクターが出るかは開封するまでのお楽しみです。

〈対象商品〉

CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA Brut Supreme:9,900円(税込)

CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA Rose Princier:13,200円(税込)

〈開催期間〉

2025年7月1日(火)〜2025年12月31日(水)

※なくなり次第、配布終了となります。

〈購入方法〉

・ROYAL RIVIERA公式オンラインショップ

・全国酒類販売店 他

〈CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA〉

〈ROYAL RIVIERA × Esther Bunny オリジナルぬいぐるみチャーム〉

