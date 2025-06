アトレは、ナルミヤキャラクターズとコラボレーションした「atre Summer CARNIVAL」を2025年6月27日(金)から7月31日(木)の間、開催します。

アトレ「atre Summer CARNIVAL」

アトレは、ナルミヤキャラクターズとコラボレーションした「atre Summer CARNIVAL」を2025年6月27日(金)から7月31日(木)の間、開催!

アトレ館内でオリジナルデザインシールのプレゼントキャンペーンやアトレ限定のワークショップなどを実施します。

【対象館】

アトレ恵比寿・アトレ目黒・アトレ五反田・アトレ竹芝・アトレ大井町・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ上野・アトレ大森・アトレ浦和・アトレ松戸・アトレ亀戸・アトレ新浦安・アトレ取手・アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹

館内装飾

ナルミヤキャラクターズとコラボレーションしたオリジナル館内装飾を実施します。

メインビジュアルは、平成女子にブームとなったシール帳に、ナルミヤキャラクターズがまるでシールで貼られているかのようなデザインとなっています。

その世界観を館内でも表現できるように、対象館の館内を装飾します。

プレゼントキャンペーン

(1)「アトレオリジナル ナルミヤキャラクターズシール」プレゼント

6月27日(金)より、サマーカーニバル実施館にて、購入金額1,500円(税込)以上で、アトレ×ナルミヤキャラクターズオリジナルシール(ハガキサイズ)がプレゼントされます。

※1会計につき1枚のお渡しとなります

※全4種、ランダム配布となります。

※なくなり次第終了となります。

(2)アトレ公式LINE友だち限定 オリジナル壁紙プレゼント

期間中、アトレ公式LINE友だち全員に、オリジナル壁紙がプレゼントされます。

アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『カーニバル』を入力すると、ナルミヤキャラクターズの壁紙がもらえます。

壁紙は全5種類で、期間ごとにもらえる壁紙が異なります。

(3)アトレ公式Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中、アトレ公式Xをフォロー&リポストで、オリジナルアクリルシールが抽選で5名様に当たるキャンペーンを実施します。

エンジェルブルー・デイジーラヴァーズ・メゾピアノ・ポンポネットの他に、ナカムラくん・ルッキー・ベリエちゃん・ミントくんが集合した5種類のシールをセットでプレゼントされます。

ワークショップ

対象館にて、サマーカーニバル期間中、オリジナルうちわや、オリジナル缶バッジを作るワークショップを、一部の館にて実施します。

POP UP SPACE in Champ de Herbe

エンジェルブルーとデイジーラヴァーズの商品を、アトレのコスメ雑貨ショップ「シャン・ド・エルブ」にて販売します。

●販売店舗

恵比寿店・上野店・新浦安店・大船店・大森店・田端店・川崎店・取手店

●販売期間

6月27日(金)〜7月27日(日)

※川崎店のみ7月18日(金)〜7月28日(月)

※商品が売り切れ次第終了の可能性があります。

また、販売期間中に、上記販売店舗にて、ナルミヤキャラクターズ商品を含む5,000円(税込)以上購入の方に、オリジナルデザインのクリアファイルを数量限定でプレゼントされます。

※なくなり次第終了となります。

※1会計につき1枚のお渡しとなります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ナルミヤキャラクターズコラボ!アトレ「atre Summer CARNIVAL」 appeared first on Dtimes.