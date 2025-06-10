¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤«¤é¡ÖµÀ±àÄÔÍø¡×¤Î±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¤Å¤¯¤·¤Î¿·¾¦ÉÊ
¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤«¤é¡¢µÀ±àÄÔÍø¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§✕µÀ±àÄÔÍø¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡£º£Ç¯¤Ï¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤È¥Ñ¥Õ¥§¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¡ÖµÀ±àÄÔÍø¡×¤Î±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¤Å¤¯¤·¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥¯¥í µþËõÃã
µÀ±àÄÔÍø¤Î±§¼£ËõÃã¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£µÀ±àÄÔÍø¤Î±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê±§¼£ËõÃã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È±§¼£ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤òÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë¹á¤ê¹â¤¤±§¼£ËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»Å¾å¤²¤Ë¤â±§¼£ËõÃã¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËËõÃã¤Å¤¯¤·¤Ê°ìÉÊ¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤Ö¤Ö¤¢¤é¤ì¤Î¿©´¶¤ä¹á¤Ð¤·¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
µþËõÃã¥¹¥à¡¼¥¸¡¼
ËÜ³ÊÅª¤Ê±§¼£ËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡£µÀ±àÄÔÍø¤Î¹á¤ê¹â¤¤±§¼£ËõÃã¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢µíÆý¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë³ÉÙÂ¡£Å¹Æâ¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê±§¼£ËõÃã¥½¡¼¥¹¤ò¡¢¥°¥é¥¹¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²ó¤·¤«¤±¤Æ¤«¤é¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤òÃí¤®Æþ¤ì¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò´¬¤¤¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤Ë±§¼£ËõÃã¥½¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¥°¥é¥¹¤ÎÆâÂ¦¤òºÌ¤ë±§¼£ËõÃã¥½¡¼¥¹¤È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ÎÎÐ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÌ£¤ï¤¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
µþËõÃã¥Ñ¥Õ¥§
µÀ±àÄÔÍø¤Î±§¼£ËõÃã¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÏÂ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¡£Å¹Æâ¤ÇÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿±§¼£ËõÃã¥¼¥ê¡¼¤ò¥°¥é¥¹¤ÎÄì¤È¾åÉô¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¡¢Ç»¸ü¤ÇÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¼«²ÈÀ½¤Î±§¼£ËõÃã¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËõÃã¤Î±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥¹¤Ë¤Ï¹á¤Ð¤·¤¤¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Î¼Ñ¾®Æ¦¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤Î¶úÉÕ¤ÃÄ»Ò¤òìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§✕µÀ±àÄÔÍø¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£