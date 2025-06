【State of Play】 6月5日6時~ 配信開始

配信番組「State of Play」にて、プレイステーション 5用「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」の最新映像が公開された。

本作は、2004年に発売された「METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER」を原作としたリメイク作品。今回の映像では作中のアクションシーンや「サルゲッチュ」ピポサルの登場シーンが公開された。

【Metal Gear Solid Δ: Snake Eater - Gameplay Trailer | PS5 Games】【State of Play | June 4, 2025 [Japanese]】

