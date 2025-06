「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」

6月20日(金)からPrime Videoで見放題配信

原作:モンキー・パンチ (C)TMS

2025年6月から配信開始される注目タイトルをピックアップ。Netflixは、世界的ヒットを記録したサバイバルスリラーの最終章「イカゲーム:シーズン3」のほか、見放題独占で映画「はたらく細胞」を配信。Prime Videoでは、銭形警部を主人公に据えた渾身のハードアクションアニメ映画「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」、「映画版 変な家」や日本版ドラマ「私の夫と結婚して」、最新作「バチェラー・ジャパン」シーズン6を独占配信する。

・Netflix

・U-NEXT

・Prime Video

・Disney+

・Apple TV+

Netflix 6月配信作品

「イカゲーム:シーズン3」

6月27日(金)からNetflixで独占配信

世界的メガヒットのサバイバルスリラーの完結編を描く「イカゲーム:シーズン3」や、アーノルド・シュワルツェネッガー主演のアクションコメディ「FUBAR:シーズン2」のほか、見放題独占配信となる映画「はたらく細胞」、Snow Man初のスタジアムライブの模様を収めた「Snow Man 1st Stadium Live Snow World」などを順次配信する。

NETFLIXシリーズ

6月4日(水)

・「クリミナルコード: 犯罪のDNA: シーズン2」 ※独占配信

6月5日(木)

・「ジニー&ジョージア: シーズン3」 ※独占配信

・「バラクーダ・クイーンズ: シーズン2」 ※独占配信

・「タイヤーズ ~それでも回るよ人生は~: シーズン2」 ※独占配信

6月6日(金)

・「広場」 ※独占配信

・「生き存えしものたち」 ※独占配信

6月12日(木)

・「FUBAR: シーズン2」 ※独占配信

6月19日(木)

・「ウォーターフロント」 ※独占配信

6月20日(金)

・「オリンポ」 ※独占配信

6月27日(金)

・「イカゲーム: シーズン3」 ※独占配信

「広場」

6月6日(金)からNetflixで独占配信

「FUBAR:シーズン2」

6月12日(木)からNetflixで独占配信

Netflix映画

6月6日(金)

・「K.O.」 ※独占配信

・「ストロー: 絶望の淵で」 ※独占配信

6月11日(水)

・「ティエンポス: 私たちの時空」 ※独占配信

Netflixアンスクリプテッド

6月18日(水)

・「腹ぺこフィルのグルメ旅: シーズン8」 ※独占配信

6月25日(水)

・「最後通牒 ~クィア・ラブ~: シーズン2」 ※独占配信

Netflixドキュメンタリー

6月11日(水)

・「潜水艇タイタン: オーシャンゲート社が犠牲にしたもの」 ※独占配信

「ビートルジュース ビートルジュース」

6月11日(水)からNetflixで配信

「はたらく細胞」

6月13日(金)からNetflixで見放題独占配信

(c)清水茜/講談社(c)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社(c)2024映画「はたらく細胞」製作委員会

注目作品

6月1日(日)

・「財閥家の末息子 Reborn Rich」

6月2日(月)

・「シューティング・スターズ ~栄光への序章~」

6月11日(水)

・「ビートルジュース ビートルジュース」

6月13日(金)

・「はたらく細胞」 ※見放題独占配信

6月13日(金)22時00分

・「Snow Man 1st Stadium Live Snow World」 ※独占配信

6月21日(土)

・「神さま聞いてる? これが私の生きる道?!」

・「エクソシスト 信じる者」

U-NEXT 6月配信作品

「バレーボールネーションズリーグ2025」

6月5日(木)からU-NEXTで配信

U-NEXTでは、世界TOP18が集結し最強国を競う「バレーボールネーションズリーグ2025」を6月5日より配信開始。1日より独占配信する「マウンテンヘッド」のほか、映画「 ウィキッド ふたりの魔女」、アニメ「PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX」を順次配信する。

洋画

6月1日(日)

・「愛を耕す人」 ※独占先行

・「ドリーミン・ワイルド 名もなき家族のうた」 ※独占先行配信

・「流麻溝十五号」

・「マウンテンヘッド」 ※独占配信

・「VORTEX ヴォルテックス」

・「キングダム エクソダス<脱出>」

6月4日(水)

・「ドリーム・シナリオ」

・「聖なるイチジクの種」

6月5日(木)

・「熊は、いない」

6月7日(土)

・「ケナは韓国が嫌いで」 ※独占先行配信

6月11日(水)

・「ウィキッド ふたりの魔女」 ※レンタル配信

・「BETTER MAN/ベター・マン」

6月13日(金)

・「英国式庭園殺人事件 リマスター版」

6月18日(水)

・「ホワイトバード はじまりのワンダー」

6月22日(日)

・「TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー」

6月25日(水)

・「Playground/校庭」

6月29日(日)

・「ルー、パリで生まれた猫」

「マウンテンヘッド」

6月1日(日)からU-NEXTで独占配信

(c)2025 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.

「ウィキッド ふたりの魔女」

6月11日(水)からU-NEXTでレンタル配信

(c)2024 Universal Studios. All Rights Reserved.

邦画

6月1日(日)

・「港に灯がともる」

・「エミアビのはじまりとはじまり」

6月7日(土)

・「まる」

6月10日(火)

・「#マンホール」

6月18日(水)

・「アンダーニンジャ」

6月21日(土)

・「みなに幸あれ」

6月22日(日)

・「サユリ」

6月25日(水)

・「ほかげ」

ドラマ(海外)

6月1日(日)

・「シカゴ・ファイア シーズン11」

・「アルプス殺人事件 憲兵エミリーの捜査録」

・「刑事リバー 死者と共に生きる」

6月2日(月)

・「THE LAST OF US シーズン2(吹替版)」 ※独占配信

6月13日(金)

・「特殊作戦部隊:ライオネス シーズン2」 ※独占配信

6月15日(日)

・「ブロードチャーチ ~殺意の町~ シーズン3」

6月23日(月)

・「ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代- シーズン3」 ※独占配信

ドラマ(韓流・アジア)

6月1日(日)

・「雲花のロマンス~一夜の花嫁2~」 ※独占先行配信

・「青い恋1996~少年バビロン~」 ※独占先行配信

・「癒やしの恋人~ロマンスの処方箋~」 ※独占先行配信

6月4日(水)

・「おかえり、僕の初恋」 ※独占配信

・「墨雨雲間~美しき復讐~」 ※独占配信

ドラマ(国内)

6月1日(日)

・「東京貧困女子。-貧困なんて他人事だと思ってた-」

6月11日(水)

・「日本統一 東京編」 ※独占先行配信

6月14日(土)

・「おやじキャンプ飯 ~大分編~」

6月25日(水)

・「天狗の台所 Season2」

・「雨上がりの僕らについて」 ※独占先行配信

「PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX」

6月1日(日)からU-NEXTで独占配信

(c)見里朝希/PUI PUI モルカー製作委員会

アニメ

6月1日(日)

・「PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX」 ※独占配信

@@em|s|6月6日(金)

・「ルパン三世 バビロンの黄金伝説」

6月8日(日) ※ライブ配信

「『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』-Desperate Checkmate-」 ※独占配信

6月13日(金)

・「ルパン三世 風魔一族の陰謀」

6月14日(土) ※ライブ配信

・「ミュージカル『ヘタリア~A tender world~』」 ※独占配信

6月20日(金)

・「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」

6月27日(金)

・「『忍たま乱太郎』放送25年スペシャル さらば忍術学園の段」

キッズ

6月2日(月)

・「おかあさんといっしょ ぐ~チョコランタンセレクション」

6月5日(木)

・「おかあさんといっしょ みんなとつくるコンサート!ワンワンもおとうさんもいっしょ!」

6月20日(金)

・「セサミストリート・メカビルダーズ シーズン2」 ※独占配信

「『ガールズバンドクライ』2nd Anniversary LIVE」

6月6日(金)18時30分からU-NEXTでライブ配信

ガールズバンドクライ ライブ製作委員会

音楽 ※ライブ配信(一部を除く)

6月1日(日)

・「中森明菜 Best Performance on NHK in April, Vol.1」 ※アーカイブ配信

・「日比谷音楽祭2025 DAY2」 ※独占配信

・日向坂46「BRAND NEW LIVE 2025 『OVER THE RAINBOW』5/29公演 リピート配信」

6月3日(火)

・「FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-」 ※独占配信

6月6日(金)

・「『ガールズバンドクライ』 2nd Anniversary LIVE」

・「Tele Tour 2025「残像の愛し方」 ※独占配信

6月7日(土)

・「Like-an-Angel 「LIVE 2025 Angel beside yoU」 ※独占配信

6月8日(日)

・「Bialystocks 単独公演 2025」 ※独占配信

6月14日(土)

・「HIPPY メジャーデビュー 10周年記念公演 THE ヒーローアイランド計画 in ARENA」 ※独占配信

6月15日(日)

・「中森明菜 Best Performance on NHK in April, Vol.2」 ※アーカイブ配信

・「M!LK CONCERT TOUR 2025 "M!X"」 ※独占配信

6月21日(土)

・「WILD BLUE LIVE TOUR 2025 [The First Light]」 ※独占配信

6月22日(日)

・「SHOW-YA PRODUCE『NAONのYAON 2025』powered by 越乃寒梅」 ※独占配信

・「MONGOL800×WANIMA『愛彌々 -TOUR 2025-』」 ※独占配信

6月28日(土)

・「斉藤由貴 40th Anniversary Tour“水辺の扉”~Single Best Collection~」 ※独占配信

「斉藤由貴 40th Anniversary Tour “水辺の扉”~Single Best Collection~」

6月28日(金)18時30分からU-NEXTでライブ配信

(c)Victor Entertainment, Inc.

スポーツ ※ライブ配信

バレーボール

6月5日(木)

・「バレーボールネーションズリーグ2025」

格闘技

6月8日(日)

「UFC 316:ドバリシビリ vs. オマリー2」

6月14日(土)

・「RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO」

6月22日(日)

・「UFCファイトナイト・バクー」(堀口恭司参戦)

ゴルフ

6月1日(日)

・「ドラコンプロ タイトルマッチ 2024 Season.2」

6月12日(木)

・「全米オープンゴルフ選手権」 ※独占配信

・「宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント」 ※独占配信

6月26日(木)

・「アース・モンダミンカップ」

テニス

6月16日(月)

・「テラ・ウォルトマン・オープン [ATPツアー 2025]」 ※独占配信

・「シンチ選手権 [ATPツアー 2025]」 ※独占配信

ドキュメンタリー

6月1日(日)

・「ドイツ空挺作戦」

・「英独クレタ・マルタ島の激戦」

・「死のフライト 9.11 20年目の真実」

6月2日(月)

・「ロイヤルと恋に落ちて」

6月6日(金)

・「ディズニー:夢と魔法の物語」

6月11日(水)

・「ロキシー・ミュージック:ヴィデオ・キルド・ザ・ラジオ・スター」

6月18日(水)

「ポール・マッカートニー:ウイングス・オブ・ビートル」

6月25日(水)

・「マイケル・ジャクソン:ライフ、デス&レガシー」

・「アラスカ移住生活 シーズン3」

・「ベーリング海のゴールドラッシュ シーズン6」

・「450Kgのビッグシスターズ シーズン1」

・「ビンラディン殺害計画のすべて」

・「大脱出!サバイバルレース シーズン3」

Prime Video 6月配信作品

「映画版 変な家」

6月13日(金)からPrime Videoで見放題独占配信

(C)2024「変な家」製作委員会

銭形警部を主人公に据えた渾身のハードアクションアニメ映画「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」のほか、「映画版 変な家」や日本版ドラマ「私の夫と結婚して」を順次配信。大人気恋愛リアリティ番組の最新作「バチェラー・ジャパン」シーズン6も独占配信する。

映画(日本)

6月13日(金)

・「映画版 変な家」 ※見放題独占配信

6月18日(水)

・「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」 ※独占配信

6月20日(金)

・「四月になれば彼女は」 ※見放題独占配信

6月25日(水)

・「ほかげ」

映画(海外)

6月2日(月)

・「ポライト・ソサエティ」

6月6日(金)

・「28日後…」

6月11日(水)

・「プロフェッショナル」 ※独占配信

6月12日(木)

・Amazon Original「アメリカン・サンダー:NASCARのル・マン挑戦」

(American Thunder: Nascar To Le Mans/アメリカ) ※16時から独占配信

・Amazon Original「ディープ・カバー ~即興潜入捜査~」

(Deep Cover/イギリス) ※16時から独占配信

6月19日(木)

・Amazon Original「ウプ・カップランブ ~お墓のスペース、足りません!~」

(Uppu Kappurambu/インド) ※3時30分から独占配信

6月22日(日)

・「TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー」

6月26日(木)

・「Back to Black エイミーのすべて」

映画(韓国)

6月6日(金)

・「ソウルの春」 ※見放題独占配信

6月20日(金)

・「極限境界線 ~救出までの18日間~」

アニメ映画(日本)

6月6日(金)

・「ルパン三世 バビロンの黄金伝説」

6月13日(金)

・「ルパン三世 風魔一族の陰謀」

6月20日(金)

・「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」

6月27日(金)

・「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」

・「LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門」

・「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」

アニメ映画(海外)

6月20日(金)

・「ねこのガーフィールド」 ※見放題最速配信

6月1日(日)

・「青島くんはいじわる」

・「家政夫のミタゾノ」Season1~6

・「警視庁ゼロ係~生活安全課なんでも相談室~SEASON5」

・「警視庁ゼロ係~生活安全課なんでも相談室~出張捜査スペシャル」

・「ゲキカラドウ」

・「婚活探偵」

・「珈琲いかがでしょう」

・「さらば、佳き日」

・「シェフは名探偵」

・「七人の秘書 スペシャル」

・「じゃない方の彼女」

・「好きなオトコと別れたい」

・「にぶんのいち夫婦」

・「バイプレイヤーズ~名脇役の森の100日間~」

・「初恋、ざらり」

・「病院の治しかた~ドクター有原の挑戦~」

・「みなと商事コインランドリー」

・「私たちが恋する理由」

・「私のエレガンス」

・「私の夫は冷凍庫に眠っている」

6月27日(金)

・Amazon Original「私の夫と結婚して」 ※独占配信

Amazon Original「私の夫と結婚して」

6月27日(金)からPrime Videoで毎週金曜日に2話ずつ独占配信

(C)2025. CJ ENM JAPAN / STUDIO DRAGON all rights reserved

6月14日(土)

・「ドクター・デス」シーズン2

6月18日(水)

・Amazon Original「ライアーズ 私たちのウソ」

(We Were Liars/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信

6月25日(水)

・Amazon Original「カウントダウン」

(Countdown/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信

6月1日(日)

・「グッドボーイ」 ※独占配信

6月23日(月)

・「巫女と彦星」 ※独占配信

6月28日(土)

・「タコピーの原罪」

「バチェラー・ジャパン」シーズン6

6月5日(木)から独占配信

(C)2025 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved

バラエティー(日本)

6月1日(日)

・「リア突WEST.レボリューション」 ※午前1時30分から見放題独占配信

6月5日(木)

・「バチェラー・ジャパン」シーズン6 ※独占配信

6月5日(木)20時 エピソード1~4

6月12日(木)20時 エピソード5~7

6月19日(木)20時 エピソード8~9

音楽

6月21日(土)

・「SUGA | Agust D TOUR‘D-DAY’THE MOVIE」 ※独占配信

6月27日(金)

・「THE_i -what is Number_i-」 ※独占配信

「THE_i -what is Number_i-」

6月27日(金)に#1~2をPrime Videoで独占配信(全4話)

「Prime Video Boxing 13」

6月8日(日)にPrime Videoで独占ライブ配信

スポーツ

6月8日(日)

・「Prime Video Boxing 13」 ※独占ライブ配信

6月26日(木)

・「Boxing Navi ~Premium Lounge Vol.12」 ※独占配信

Disney+ 6月配信作品

ディズニープラスラインナップ|2025年6月|配信予定作品一覧|Disney+ (ディズニープラス)

Disney+では、トム・クルーズ主演「ミッション:インポッシブル」シリーズ6作品を2カ月限定で配信。ほかにも、天才発明家リリ・ウィリアムズ(ドミニク・ソーン)が主人公のマーベル最新ドラマ「アイアンハート」、そしてシリーズ初のアニメーション作品として話題を集める「プレデター:最凶頂上決戦」を独占配信する。

映画(海外)

6月1日(日)

・「ミッション:インポッシブル」

・「ミッション:インポッシブル2」

・「ミッション:インポッシブル3」

・「ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル」

・「ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイションォールアウト」

・「ミッション:インポッシブル/フォールアウト」

6月4日(水)

・「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」 ※見放題独占配信

「ミッション:インポッシブル」

6月1日(日)からディズニープラスのスターで配信

(c) 2025 Paramount Pictures.

「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」

6月4日(水)からディズニープラスのスターで見放題独占配信

(c)2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

アニメ映画(海外)

6月6日(金)

・「プレデター:最凶頂上決戦」 ※独占配信

「プレデター:最凶頂上決戦」

6月6日(金)からディズニープラスのスターで独占配信

(c) 2025 20th Century Studios

6月4日(水)

・「アボット・エレメンタリー シーズン4」 ※独占配信

6月10日(火)

・「アレックスとお呼びなさい」 ※独占配信

6月18日(水)

・「GBI 特別捜査官 ウィル・トレント シーズン3」 ※独占配信

6月25日(水)

・「アイアンハート」 ※独占配信

・「トラッカー シーズン2」(エピソード14~20) ※独占配信

6月26日(木)

・「一流シェフのファミリーレストラン シーズン4」 ※独占配信

「プレデター:最凶頂上決戦」

6月6日(金)からディズニープラスのスターで独占配信

(c) 2025 20th Century Studios

6月13日(金)

・「私たちの映画」 ※独占配信

6月26日(木)

・「ワンピース エッグヘッド編」

6月28日(土)

・「タコピーの原罪」

バラエティー(海外)

6月13日(金)

・「アツコ・オカツカ:ファーザー」 ※独占配信

音楽

6月20日(金)

・「BTS:Yet To Come」

ナショナルジオグラフィック

6月8日(日)

・「オーシャン with デビッド・アッテンボロー」 ※独占配信

6月17日(火)

・「サリー:私の愛した宇宙飛行士」 ※独占配信

6月

・「がんばれ! 栄光の脇役アニマル」 ※独占配信

Apple TV+ 6月配信作品

Apple Original Films「エコー・バレー」

6月13日(金)からApple TV+で独占配信

画像提供:Apple

巨匠リドリー・スコットがプロデュースした、サスペンススリラー「エコー・バレー」が6月13日配信開始。緑豊かな自然に囲まれたエコー・バレーで、ひとり静かに暮らしていた母のもとに娘が血まみれで帰宅…。追い詰められていく親子を描く。ほかにも、タロン・エジャトンが主演&製作総指揮を務めるドラマシリーズ「スモーク」などを独占配信する。

Apple Original Films

6月13日(金)

・「エコー・バレー」

Apple TV+シリーズ

6月4日(水)

・「スティック」

6月18日(水)

・「バカニアーズ シーズン2」

6月27日(金)

・「スモーク」

Apple TV+「スモーク」

6月27日(金)からApple TV+で独占配信

画像提供:Apple TV+