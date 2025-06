ディズニープリンセスが登場する作品のモチーフやキャラクターをデザインした新コレクション「WISHING YOU A LOVELY DAY」がディズニーストアに登場。

ディズニープリンセスの世界観に浸れる、日常を特別な瞬間にするときめき溢れるグッズが多数ラインナップされます☆

ディズニーストア「WISHING YOU A LOVELY DAY」

スケジュール:

先行発売日:2025年6月3日(火)より順次販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年6月6日(金)販売店舗:全国のディズニーストア店舗

ディズニーストアから、新コレクション「WISHING YOU A LOVELY DAY」が登場。

ディズニープリンセスが登場する作品のモチーフや個性豊かなキャラクターをデザインした、日常を華やかに彩るグッズが用意されます。

ぬいぐるみキーチェーンは、『シンデレラ』関連作品から「ルシファー」や「ポムポム」をはじめ「ジャック」と「ガス」、「ラプンツェル」の大親友「パスカル」などもラインナップ。

『シンデレラ』のカボチャの馬車をデザインしたLEDライトフィギュアやガラスの靴をモチーフにしたリングホルダーとリングのセットは、お部屋に華やかさを添えます。

そのほか、『美女と野獣』に登場するチップが鏡にちょこんと乗ったデザインがキュートなアクセサリートレイや、メイクブラシをすっきり収納できるルシファーのスタンドなども展開。

さらに「ラプンツェル」の髪飾りを思わせるお花をデザインしたショルダーバッグ、コーディネートを彩るバッグチャームなど、おでかけの気分が上がるグッズなども揃います☆

シンデレラ LEDライト WISHING YOU A LOVELY DAY

価格:6,200円 (税込)

サイズ:約高さ12×幅16×奥行き8.5cm

『シンデレラ』に登場するカボチャの馬車をデザインしたLEDライトフィギュア。

しあわせを感じる淡く甘い色合いと華やかなゴールドで仕上げられた、カボチャの馬車です。

底面にあるスイッチを入れるとライトアップし、よりロマンチックな演出が楽しめます。

青い鳥 指輪・リング ホルダー付き WISHING YOU A LOVELY DAY

価格:4,900円 (税込)

サイズ:ホルダー 約高さ5.5×幅2.8×奥行き8.5cm/リング フリーサイズ

『シンデレラ』をモチーフにした、ガラスの靴デザインのリングホルダー付きリング。

『シンデレラ』のしあわせなシーンをイメージした、リングホルダーとリングがセットになっています。

さりげなく上品にきらめく小さなラインストーンをポイントに、青い鳥とリボンをあしらった繊細なアクセサリーです。

ルシファー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン シンデレラII Dreams Come True WISHING YOU A LOVELY DAY

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約25.5cm

キャラクター 約高さ15.5×幅15.5×奥行き8cm

ディズニー映画「シンデレラ」の続編OVA作品『シンデレラII Dreams Come True』から、「ルシファー」のぬいぐるみキーホルダーが登場。

「ルシファー」が「ポムポム」に告白するシーンをイメージしたデザインが使用されています。

おめかししたキャラクターを細部まで丁寧に再現された、こだわりが詰まった衣装や表情にも注目です☆

ポムポム ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン シンデレラII Dreams Come True WISHING YOU A LOVELY DAY

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長 約23cm

キャラクター 約高さ15.5×幅12×奥行き15cm

『シンデレラII Dreams Come True』からは「ルシファー」に告白されるシーンをイメージした「ポムポム」のぬいぐるみキーホルダーもラインナップ。

「ポムポム」ならではの目元やくるんと巻いたひげ、スタイルなども細部まで丁寧に再現されています。

「ルシファー」のぬいぐるみキーホルダーとペアで揃えることで、きっともっと、しあわせムードが高まります☆

チップ アクセサリートレイ 美女と野獣 WISHING YOU A LOVELY DAY

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約縦17.5×横9.2×厚み5.7cm

『美女と野獣』から、かわいらしい「チップ」と手鏡をデザインしたアクセサリートレイが登場。

手鏡に乗った「チップ」は鏡をのぞき込んでいるよう。

手鏡はトレイとして、「チップ」は中に小物を入れたり、お手持ちのピアスなどを縁にかけて使えます。

塔の上のラプンツェル ショルダーバッグ 2WAY WISHING YOU A LOVELY DAY

価格:6,900円 (税込)

サイズ:約高さ18×幅21×奥行き10cm

ショルダー部分 約60.5〜112cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約7.5cm

キラキラと輝く瞬間や気持ちをテーマにした「WISHING YOU A LOVELY DAY」シリーズに、『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」をイメージしたショルダーバッグがラインナップ。

お花モチーフは、花びらのエンボス加工を施したレザー風生地やオーガンジー、パールなどを使って、かわいらしく立体的につくられています。

スカーフを巻いたようなリボン付きハンドルとのコンビがおしゃれです。

ルシファー メイクブラシスタンド シンデレラ WISHING YOU A LOVELY DAY

価格:4,700円 (税込)

サイズ:約高さ13×幅13.5×奥行き7.8cm

「ルシファー」が「ポムポム」に告白するシーンをイメージしたメイクブラシスタンド。

フィギュアのように細部まで丁寧につくり込まれ、見ごたえたっぷりです。

「ルシファー」がプレゼントに用意したお魚ブーケにブラシを入れられます。

パスカル ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ラプンツェルのウェディング WISHING YOU A LOVELY DAY

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約25cm

キャラクター 約高さ13.5×幅7×奥行き13.5cm

短編アニメーション映画『ラプンツェルのウェディング』から、おめかしした「パスカル」のぬいぐるみキーホルダーが登場。

『ラプンツェルのウェディング』のしあわせなシーンをモチーフに、「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」の結婚を祝福するパスカルをイメージしています。

「パスカル」が持っているバスケットには、パール飾りが付いたとっておきのお花入りです。

フランダー、パスカル シークレットストラップ WISHING YOU A LOVELY DAY

価格:900円 (税込) ※ランダム

パッケージサイズ:約高さ6×幅5.5×奥行き3.5cm

ディズニープリンセスが登場する作品からデザインされた、透明感たっぷりのラメ入りキラキラチャームをあしらったシークレットストラップ。

チャームデザインは全6種類で、『塔の上のラプンツェル』の「パスカル」とランタン、『リトル・マーメイド』の「フランダー」、『シンデレラ』のガラスの靴とカボチャの馬車、『美女と野獣』の魔法のバラがモチーフになっています。

どのデザインが入っているかは、届いてからのお楽しみです。

ディズニープリンセスが登場する作品のモチーフやキャラクターにフィーチャーした新コレクション。

ディズニーストアにて2025年6月3日より順次販売が開始される「WISHING YOU A LOVELY DAY」の紹介でした☆

スティッチとスクランプのかわいい姿に癒やされる!ディズニーストア「Disney Stitch Day Collection」 スティッチとスクランプのかわいい姿に癒やされる!ディズニーストア「Disney Stitch Day Collection」 続きを見る

オラフ、パスカル、フランダーの夏を爽やかに彩るひんやりグッズ!ディズニーストア「Disney Cool Goods」 オラフ、パスカル、フランダーの夏を爽やかに彩るひんやりグッズ!ディズニーストア「Disney Cool Goods」 続きを見る

© Disney

※品切れの際場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post プリンセスの日常を特別な瞬間にするときめき溢れるグッズ!ディズニーストア「WISHING YOU A LOVELY DAY」 appeared first on Dtimes.