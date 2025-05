NTTドコモ が2025年6月下旬以降発売の機種から、「ドコモ 絵文字 」の提供を終了することを表明しました。携帯電話でメッセージをやりとりするにあたって表現を豊かにしてくれる 絵文字 の普及に、ドコモ 絵文字 は間違いなく貢献していますが、携帯電話で初めて 絵文字 が使えるようになったのは NTTドコモ の端末ではなく、J-PHONEの「DP-211SW」でした。J-PHONEは複数の買収を経て、いまのソフトバンクになっています。

Correcting the Record on the First Emoji Sethttps://blog.emojipedia.org/correcting-the-record-on-the-first-emoji-set/ 絵文字 」文化は日本発祥だとみられていて、1980年代末に発売された電子 辞書 に搭載されていたことが確認されています。最初期の 絵文字 セットが1988年のシャープ製電子手帳から発見される - GIGAZINE携帯電話においては、1999年からサービスが始まった NTTドコモ の「iモード」によって 絵文字 が広く普及しました。しかし、iモードの開発企画を担当していた栗田穣崇氏がかつて言及したように、パイオニアが開発したJ-PHONE向け端末「DP-211SW」に搭載されたのが携帯電話としては初の事例だったとみられています。日本有数の カーナビ メーカーであり、もともとはオーディオ機器メーカーとして誕生したパイオニアは1970年代から電話機を手がけていて、1990年代には携帯電話機も作っていました。1990年〜1999年 | 年代別事業年表 | パイオニアの 歴史 | Pioneerhttps://jpn.pioneer/ja/corp/info/history/chronology/archive/1990/パイオニア初の携帯電話端末が、1996年11月にJ-PHONEから発売された「DP-211」で、日本で初めて全面のタッチパネル液晶を採用した携帯電話でした。「DP-211」は1996年のグッドデザイン賞を受賞しています。携帯電話機https://www.g-mark.org/gallery/winners/9ceb7775-803d-11ed-862b-0242ac130002この「DP-211」のマイナーチェンジ版が「DP-211SW」でした。「SW」は、J-PHONEが提供していたメールサービス「Sky Walker(スカイウォーカー)」のことを指していて、サービスはのちに「スカイメール」と改称して2008年まで継続されました。 NTTドコモ の「ショートメール」、auの「Cメール」と同様の SMS で、半角128文字または全角64文字までのメッセージを送受信することができます。DP-211SWは、1997年11月1日のSky Walkerサービス開始に合わせて発売された端末でした。InternetWatchによると、価格は本体が5万2000円、電池パック充電器などを含む標準セットが6万4000円。「Sky Walker」は基本使用料は無料で、1メッセージ5円。また、インターネットを利用した電子メール利用の場合は別途月額使用料が1000円必要でした。東京デジタルホンが携帯電話単体で電子メールのやりとりができるサービスを発表https://internet.watch.impress.co.jp/www/article/970925/skyw.htmただし、他に 絵文字 を搭載した端末がなかったためDP-211SW同士でしか 絵文字 のやりとりができなかったことや、DP-211SW自体があまり売れなかったことから、この時点では携帯電話での 絵文字 のやりとりは広まらず、1999年に登場した NTTドコモ の「iモード」を待つことになります。なお、栗田氏もDP-211SWの 絵文字 については広報資料などで使われている クジラ 以外は知らなかったと言及していますが、 絵文字 情報サイト・Emojipediaの創設者であるジェレミー・バージ氏がマニュアルに掲載されていた 絵文字 一覧を公開しています。なお、J-PHONEはシャープと組んで、携帯電話として初めて カメラ を搭載した「J-SH04」も送り出していて、後世に大きな影響を与えたブランドだったことがわかります。モバイル カメラ 付き携帯電話|商品ヒストリーhttps://corporate.jp.sharp/corporate/info/history/only_one/item/t34.html「J-SH04」誕生のエピソードについては、NHKの「新 プロジェクトX〜挑戦者たち〜 」でも取り上げられています。弱小タッグが世界を変えた 〜 カメラ 付き携帯 反骨の逆転劇〜 - 新 プロジェクトX〜挑戦者たち〜 - NHKhttps://www.nhk.jp/p/ts/P1124VMJ6R/episode/te/9V51PVVL92/