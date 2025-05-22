ÅÄÃæ·½¡¡¡Ö¾®·ª½Ü¼ÒÄ¹¡×»öÌ³½ê¤Î¼èÄùÌò¤â¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÂàÇ¤¡¢»öÌ³½ê¤ÏÊóÆ»¸å¤â¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¡Èå«¡É
¡¡±ÊÌî²ê°ê¤ÈÅÄÃæ·½¤Î¾×·âÅª¤ÊÉÔÎÑÊóÆ»¤«¤éÌó1¥ö·î¡¢ÁûÆ°¤Ï¼ýÂ«¤Îµ¤ÇÛ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢À¶½ãÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤¯10¼Ò°Ê¾å¤Î¹¹ð¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æó¸ÔÉÔÎÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ï¤Ï¤«¤êÃÎ¤ì¤º¡¢¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·Åª¤Ë9¼Ò¤â¤Î´ë¶È¤¬±ÊÌî¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¹¤ë¹¹ð¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Î¹ßÈÄ¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¶É¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¤Î³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç±éÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢6·î29Æü¤Ë¡ØWOWOW¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢»°Ã«¹¬´î¤µ¤óµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ì°Ê¹ß¤Ï´°Á´Ì¤Äê¡£¥Õ¥¡¥ó¤·¤«Ë¬¤ì¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤«¤«¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¸·¤·¤¤ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤ÏÉüµ¢¤Ë¿ôÇ¯Ã±°Ì¤òÍ×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢ÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤ÏÉÔÎÑ¤ò¡ÈÅ°ÄìÈÝÄê¡É¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÅÄÃæ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅÄÃæ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅÄÃæ¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÌó1Ç¯Á°¤ËÅÄÃæ¤Î»öÌ³½êÆâ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2023Ç¯6·î¤Ë¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¼èÄùÌò¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï²ñÄ¹¤Î¥×¥Ã¥·¥å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼èÄùÌòÂàÇ¤¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤ËÉÔÎÑÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡È·Ð±Ä¿Ø¡É¤ÎÉÔ¾Í»ö¤È¤Ê¤é¤º°ÂÅÈ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤¸¤Ã¤µ¤¤¤ËÅÐµÊí¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö¼Â¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÙºé¤¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤«¤é¤â¸½»öÌ³½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤È¤âå«¤¬¿¼¤¤¡£²ñÄ¹¤Î¼«Âð¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤â¤·¤â¤³¤³¤ÇÍø±×¤ä»öÌ³½ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò¸«Êü¤»¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤¬¸º¤í¤¦¤È¡¢ÅöÊ¬¤Î´ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼èÄùÌò¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£