ディズニー・アニメーション・スタジオの最新作『ズートピア2』が、2025年冬に劇場公開されます!

シリーズ待望の続編として、特報映像とティザービジュアルが世界初解禁されました☆

ディズニー映画『ズートピア2』

公開日:2025年冬(全米公開:2025年11月26日)

配給:ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

2016年に公開された『ズートピア』は、アカデミー賞®とゴールデングローブ賞を受賞し、世界興行収入10億ドル、日本国内でも76億円を超える大ヒットを記録。深い社会的メッセージと可愛らしい動物たちによって、世代を超えて愛される作品となりました。

そして今回、続編『ズートピア2』がついに登場!お馴染みのキャラクター「ジュディ」と「ニック」が再びバディを組み、新たな冒険へ挑みます。

ゲイリーとズートピアの“過去”に迫る新たな謎

物語は、キツネのニックが警察学校を卒業し、正式な警官となったところから始まります。

ジュディと共にバディを組み、ズートピアに突如現れたヘビの「ゲイリー・デ・スネーク」に遭遇。

彼を追ううちに、ズートピアの過去にまつわる巨大な謎と直面することに。

二人の絆はより深まり、そして試されることになります。

ティザー映像の見どころ

特報映像は、レミング達によるズートピア最高のテクノ・グループ〈LEMEEENS〉が、電子ピアノでオリジナル曲〈ZUTU〉を奏でるシーンからスタート。

この曲は、ガゼルのツアーでオープニングアクトを務めた彼らが、ズートピアへと観客を誘うために作ったものだと、監督バイロン・ハワードが明かしています。

ジュディとニックが登場した直後、謎の新キャラクター・ヘビのゲイリーが現れ、二人を巻き込んで逃走劇が始まります。

ゲイリーは警察署長ボゴ率いる警官隊に追われており、ジュディとニックは彼と共にズートピアの各地を逃げ回る展開に!

前作にはなかった新エリアも登場

映像では、以下のような新たなエリアが描かれています:

ビーバーなどが暮らす水辺と陸の両方を含む湿地帯広大な砂漠地帯の砂丘断崖絶壁がそびえ立つ高所地帯吹雪が舞う極寒地帯

これまでにない広がりとスケール感で描かれるズートピアの新世界が大きな見どころとなります☆

ゲイリーの正体と影の黒幕

映像の終盤では、ジュディとニック、そしてゲイリーの前に黒いマントを羽織った謎の影が出現。

この正体不明の人物が物語にどう関与するのか、ズートピアに秘められた“真実”とは何なのか。

爬虫類たちの存在にも絡む歴史の謎が物語の核心に迫り、前作同様のどんでん返しにも期待が高まります☆

ティザービジュアルもユーモラスに

解禁されたポスターには、ジュディとニックに巻き付くゲイリーの姿。

彼のしなやかな体が数字の「2」を象っており、視覚的にも本作がシリーズ続編であることをユーモラスに伝えています。

ジュディ、ニック、そしてゲイリーの三者がどのように物語を動かしていくのか注目です。

監督・制作陣も続投

監督は、前作『ズートピア』でも共同監督・脚本を務めたジャレッド・ブッシュと、同じく前作を手掛けたバイロン・ハワードが再びタッグを組みます。

脚本もブッシュが担当し、ディズニー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサーとしての手腕にも期待が寄せられます。

ズートピアに皆さんを再び迎えられることを、私たちは大変嬉しく思っています。これまで訪れたことのない新たなエリアへと、笑いに満ちた冒険の旅へとお連れします。

ディズニープラスではスピンオフ作品『ズートピア+』も配信中。

テーマパークやグッズなど多方面でも展開され、今なお世界中で根強い人気を誇る『ズートピア』。

その待望の続編『ズートピア2』は、2025年冬に世界中を再び熱狂の渦へと巻き込みます!

