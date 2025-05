YouTubeチャンネル『イチマルク │ FREE RIDE』で公開された「日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」。案内人のJukiaが、アメリカから来日直後の外国人カップルを“FREE RIDE”で迎え、日本のリアルな食文化や観光を共に体験する様子が映し出された。



アメリカから日本に来たばかりのカップルが、「空港で君たちに拾ってもらったこと」がハイライトだったと語るほど、予想外な展開となった1日。

Jukiaが「観光客向けじゃない本物の地元の場所を試してほしいんだ」とこだわったように、抹茶専門店から始まり、東京タワー・スカイツリー観光、そして居酒屋体験へと案内。カップルは「私たちも抹茶あるけど全然味が違う」と驚きや興味を素直に口にした。



印象的だったのは、食文化を通じたリアルなカルチャーギャップや発見。「イカは予想とは違ったけど美味しい」「牛タンはメキシコでも食べるけど調理法が全然違う」といった率直な感想や、「ピーマンが一番美味しかった」「全部すごく新鮮で嫌いなものはなかった」と本音トークが弾んだ。Jukiaが「これが一番好きかも」と手巻き寿司を絶賛する場面もあり、日本人と外国人の感覚の違いと共通点が浮き彫りになった。



また、「飛行機の中で日本の人と遊べるかなって考えてた。そしたら今こうなってる」というゲストの言葉や、「日本の友達はここにいるよ」と返すJukiaとのやりとりから、言葉や文化を超えた“つながり”が自然と生まれていく様子も印象的だった。



終盤には「東京を探索するのにずっと自信がついた」「楽しかった、ありがとう」と感謝を伝え合い、「またすぐに会おう」と笑顔で別れるシーンで締めくくられた。



旅先で生まれる出会い、その土地ならではのおもてなし、そして“何気ない一日”が互いにとって忘れられない体験になる――そんなリアルな異文化交流の価値を感じさせる一幕となった。

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo