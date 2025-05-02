Excel¾å¤ÇLinux¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLinux In Excel¡×
Wii¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢Windows¤Î¥á¥âÄ¢¤ÇDOOM¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç³Æ¼ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÌÔ¼Ô¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢18ºÐ¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼°¦¹¥²È¤À¤È¤¤¤¦NSG650»á¤¬Excel¾å¤ÇLinux¤òÆ°¤«¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLinux In Excel¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GitHub - NSG650/LinuxInExcel
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·ÏYouTuber¤ÎEnderman»á¤¬Åê¹Æ¤·¤¿°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢Linux In Excel¤Î¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Running Linux in Microsoft Excel - YouTube
Linux In Excel¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ölinux.xlsm¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òExcel¤Ç³«¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Linux¤Îµ¯Æ°¥í¥°¤¬¥·¡¼¥È¾õ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1¹Ô¤´¤È¤Ë¥»¥ë¤ò1¸Ä»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
C2¥»¥ë¤Ë¡Öroot¡×¤òÆþÎÏ¡£
root¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ls¥³¥Þ¥ó¥É¤äcd¥³¥Þ¥ó¥É¤âÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Linux In Excel¤ÏExcel¤Î¥·¡¼¥È¾å¤ÇLinux¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Excel¤Î´Ø¿ô¤ä¥Þ¥¯¥í¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤ÆLinux¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢VBA¥Þ¥¯¥í¤ò²ð¤·¤ÆRISC-V¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡Öriscv_emufun (mini-rv32ima)¡×¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏ¤ò¥»¥ë¤Ë½ñ¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NSG650»á¤¤¤ï¤¯¡Ö¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òExcel´Ø¿ô¤äVBA¥Þ¥¯¥í¤ÇºÆ¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¡¼¥È¹Ô°Ù¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£