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SPECIFICATIONS
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¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2923mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2055kg
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§1968cc
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¿ー¥Ü
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§150kW¡Ê204ps¡Ë/3800-4200rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§400Nm¡Ê40.8kgf-m¡Ë/1750-3250
¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§18kW¡Ê24ps¡Ë
¥âー¥¿ーºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§230Nm¡Ê23.5kgf-m¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§7Â®DCT
¶îÆ°Êý¼°¡§4WD
0-100km/h²ÃÂ®¡§6.9ÉÃ
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§243km/h
Ç³Èñ¡§17.2～20.0km/L¡Ê²¤½£Ê£¹ç¥âー¥É¡Ë
²Á³Ê¡§6Ëü2050¥æー¥í¡ÊÌó1016Ëü±ß¡Ë