裸眼3Dの最前線「Looking Glass」ってなに？ 27インチの裸眼立体視ディスプレイをエクシーズが国内向け販売へ

株式会社エクシーズは、裸眼3Dディスプレイ技術を持つ米Looking Glass Factoryの日本国内における正規セールスパートナーとして、同社が発売している最新の裸眼立体視ディスプレイ「Looking Glass 27” Light Field Display」を日本市場向けに発売することを発表した。製品は2025年6月より順次出荷を開始予定。予約受付中。●「Looking Glass 27” Light Field Display」とは

「Looking Glass 27” Light Field Display」は、複数人が同時に裸眼で立体映像を体験・共有できる27インチの裸眼立体視ディスプレイ、最新モデル。高精細な5K表示と最大100視差のライトフィールド技術により、空間に実在するかのようなホログラム的な映像をリアルに再現する。また、このモデルは「iPad Pro(M4)」からUSB-C接続で直接出力にも対応。PCを使用せずに運用できる手軽さと設置の柔軟性を兼ね備えているという。展示、教育、商談、研究など、情報共有と視覚的インパクトが求められる現場に最適としている。■Light Field Displays from Looking Glass: Digital's New Dimension:製品は2025年6月より順次出荷を開始予定。予約希望者は、下記のフォームから受け付けている。https://www.xseeds.co.jp/contact●Looking Glass 27インチモデルの主な特長・最大100視差の同時投影:グループで同時に裸眼3D体験が可能・5K高精細表示:Landscape(5120×2880)/Portrait(2880×5120)・約40cmの仮想奥行き表現:立体映像が“そこにある”ような没入体験・iPadからの直接出力対応:モバイル運用や展示に最適・薄型・軽量設計:厚さ48mm・約10.8kg、壁掛け・卓上に柔軟対応・開発者向けツールが充実:Unityテンプレート、デモアプリ、SDK付属●主な活用シーン・展示会・営業プレゼン:iPadから即表示、設営不要でその場で立体資料を提示・教育現場・セミナー:机上に設置して複数人で視聴、空間理解を支援・医療・カンファレンス:3D画像をそのまま説明用に使用、PC操作が不要・小規模店舗・受付カウンター:大型サイネージは不要、対面接客にちょうど良いサイズ●エクシーズの役割と製品展開エクシーズは、「Looking Glass」シリーズの正規セールスパートナーとして、導入・技術支援に加え、対応ソフトウェアの自社開発も行い、コンテンツ制作・運用まで一貫してサポートしている。現在取り扱い中のモデル(2025年4月時点)::・Looking Glass Go・Looking Glass 16" Light Field Display(Landscape / Portrait)・Looking Glass 27" Light Field Display(Landscape / Portrait)・Looking Glass 32" Light Field Display(Landscape / Portrait)・Looking Glass 65"●Looking Glass Factory社について米ニューヨーク州ブルックリンおよび香港に拠点を置くLooking Glassは、ヘッドセットを超えた新しい時代の空間技術を構築。同社の特許取得済みの画期的なホログラフィックハードウェアと、AI対応ホログラフィックソフトウェアのスイートは、コミュニケーション、コラボレーション、思い出の共有方法に新たな変革をもたらす、としている。