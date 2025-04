香港ディズニーランド・リゾートでは、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー(The Most Magical Party of All)」を2025年6月28日(土)より開催!

新しいエンターテイメントや期間限定のオファーが盛りだくさんな、ディズニーの愛される仲間たちがパーティーを開催する特別なイベントが1年間にわたり実施されます。

そんな20周年イベントに登場する「ミッキー&フレンズ」と、マジック・アクセス・メンバーシップ(年間パスポート)会員限定でひとあし早く会うことができます☆

香港ディズニーランド・リゾート「最高にマジカルなパーティー」グリーティング

開催期間:2025年4月17日から

開催場所:香港ディズニーランド・パーク/キャラクターグリーティング施設「アネックス」

香港ディズニーランド・パークにあるキャラクターグリーティング施設「アネックス」で、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー(The Most Magical Party of All)」コスチュームのキャラクターたちと会えるキャラクターグリーティングを実施中!

現状は、マジック・アクセス・メンバーシップ(年間パスポート)のプラチナ会員限定での開催です。

会えるキャラクターは「ミッキー&フレンズ」のうちランダムで登場予定。

会場内は20周年のロゴとキャッスル・オブ・マジカルドリームが紫色とピンクで描かれたおしゃれな空間に!

新しいアニバーサリー・オンリー・デイタイム・キャッスル・ステージ・ショー「ディズニー・フレンズ・ライブ:キャッスル・パーティー」に登場する衣装にひとあし早く会うことができます☆

6月29日からはじまるアニバーサリーイベントに先がけて「ミッキー&フレンズ」に会える貴重な機会。

20周年コスチュームのミッキーたちに会える!香港ディズニーランド・リゾート「最高にマジカルなパーティー」グリーティングの紹介でした。

