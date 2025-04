【トミカプレミアムunlimited 07 名探偵コナン ポルシェ(ジン)】 6月 発売予定 価格:1,320円

タカラトミーは、トミカ「トミカプレミアムunlimited 07 名探偵コナン ポルシェ(ジン)」を6月に発売する。価格は1,320円。

本製品は「名探偵コナン」に登場する「ジン」が乗るポルシェをトミカのフォーマットで再現したもの。クラシカルな見た目を細やかに再現している。

全景

右側面

左側面

前面

背面

天面

(C)青山剛晶/小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C)2025 Porsche AG. Porsche. Porsche Crest, Porsche Logotype are trademarks of Porsche AG used under license.