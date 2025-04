【「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ~俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫?~」14巻】 4月9日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」14巻を4月9日に発売する。価格は792円。

本作は六志麻あさ氏による小説を業務用餅氏がコミカライズした作品で、通称“チー付与”。ギルドから追放された強化魔術師レインが、どんなものでもチート装備にできる魔法によって、新たな冒険者ライフを謳歌する様が描かれる。

最新刊となる14巻では、最凶の魔物「竜族」が復活する一方、王の死によってレインが王国を揺るがす事件に巻き込まれていく。

【「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」14巻あらすじ】

かつて人類を滅亡寸前まで追いやった最凶の魔物『竜族』の復活。そして、王の死によって、レインは王国を揺るがす事件に巻き込まれてしまい――!? より壮大な冒険とファンタジーがここから始まる!

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.