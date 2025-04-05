¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¹ñÎ©Âç¶µ¼ø¤¬´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë³Ø²ñ¤Ç¤Î¤Ò¤È¸À¡Ú2025Ç¯3·î¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿BESTµ»ö¡Û
2025Ç¯3·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£À¯¼£¡¦·ÐºÑÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¹ñÎ©Âç¶µ¼ø¤¬´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë³Ø²ñ¤Ç¤Î¤Ò¤È¸À
¢§Âè2°Ì¡¡¤À¤«¤éÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ï·ëº§¤â»Ò¶¡¤âË¾¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Ï3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¤Ë½ÐÀ¸¿ô¤Ï30¡ó¤â¸º¤Ã¤¿ÍýÍ³
¢§Âè3°Ì¡¡È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ÇŽ¢5¥¥í2100±ßŽ£¤ËÈ¾¸º¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡ÄŽ¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊŽ£¤òËÜµ¤¤Ç²¼¤²¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÇÀ¿å¾Ê¤Îºá¿¼¤µ
¢§Âè4°Ì¡¡¤À¤«¤éŽ¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊŽ£¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡ÄŽ¢Å¾Çä¥ä¡¼¤Î¤»¤¤Ž£¤Ë¤·¤¿¤¤ÇÀ¿å¾Ê¤ÈŽ¤Ž¢Íø¸¢Ž£¤ò¼é¤ê¤¿¤¤JAÇÀ¶¨¤ÎÏÄ¤ó¤À´Ø·¸
¢§Âè5°Ì¡¡Ž¢È¿¥ê¥Ë¥¢Ž£¤ÎÀî¾¡ÃÎ»ö¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¡ÄŽ¢¿ä¿ÊÇÉŽ£ÃÎ»ö¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â³«ÄÌ¤¬Ž¢±ó¤¤Ì¤Íè¤Î¤Þ¤ÞŽ£¤Ê¥ï¥±
¢£Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸ÇúÁý¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¶µ»Õ¤ÎÈáÌÄ
¡ÊÁ°ÊÔ¤è¤êÂ³¤¯¡Ë
¡½¡½ºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ï10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤Ç¤Ï5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍÌ¡ÛÆüËÜ¤ËÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¸«²ò¤ò¶µ°é¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÎò»Ë¤ò·è¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¶µ¤¨¤ë¤ÈµÕ¤ËÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥Ï¥ó¤ÏËÜÅö¤ËÌîÈÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÂê¤ËÂÐ¤·¡¢´ÁÊ¸¤È¤Î»ËÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥ó¥´¥ë¸ì¤ä¥Á¥Ù¥Ã¥È¸ì¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¸ì¤ÎÈêÊ¸¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»ËÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸¦µæ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ç§¤á¤¿Îò»Ë¤È¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´ÁÊ¸¤Î»ËÎÁ¤·¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£´ÁÊ¸¤Ï¤¤¤ï¤Ð¾¡¼Ô¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£´ÁÊ¸¤À¤±¤Ç¤ÏµÏ¿¤Î±³¤Ï¸«È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï´è¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°Õ¸«¤äÊÌ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤è¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Î±³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¥¼¥ß¤äÂç³ØÆâ¤Î¼ø¶È¤Ç¤âÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¸«²ò¤ò¿®¤¸¤ë³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¶µ¼ø¤¬ÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Î±³ØÀ¸¤¬Âç³Ø¤Î¼¹¹ÔÉô¤ä»öÌ³Êý¤Ë¶ì¾ð¤òÁÊ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¢¤ë»äÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³Êý¤«¤é¡ÖÂçÀÚ¤ÊÎ±³ØÀ¸¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ê¼ø¶È¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È»ØÆ³¤µ¤ì¤¿¶µ°÷¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ä¤¬³Ø²ñ¤ÇÌÜ·â¤·¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î²£Ë½
¤¢¤ë¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶áÂå»Ë³Ø¤Î¥¼¥ßÀ¸Ìó20Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤Ç»Ä¤ê¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¶µ¼ø¤âÃæ¹ñ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤â½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÀÏÀ³èÆ°¤ä¡¢ÈãÈ½¡¢»×ÁÛ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯Ëö¡¢»ä¤Ï¤¢¤ëÎò»Ë³Ø²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îò»Ë³Ø²ñ¤Ç¤¹¤«¤éÈ¯É½¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÅöÁ³ÆüËÜ¸ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·»²²Ã¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤ÎÈ¯É½¼Ô¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤ëÎ±³ØÀ¸¤¬¡ÖÂ¿¤¯¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¤«¤éÃæ¹ñ¸ì¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£Ãæ¹ñ¸ì¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤ÎÈ¯É½¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸åÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï·òÁ´¤Ç·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼ø¶È¤âÃæ¹ñ¸ì¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´í×ü¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¡×¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃæ¹ñ¤ò¡È¸íÆÉ¡É¤·¤Æ¤¤¿
¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤ÏÃæ¹ñÍý²ò¤ò¤º¤Ã¤È¸í¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÀèÀ¸¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø¤ä¹â¹»¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎò»Ë¤äÃÏÍý¡¢´ÁÊ¸¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¤·¡¢½ñÅ¹¤Ë¤ÏÃæ¹ñ´ØÏ¢¤Î½ñÀÒ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÏÀ¸ì¡Ù¡ØÂç³Ø¡Ù¡ØÃæÍÇ¡Ù¡Ø°×·Ð¡Ù¡Ø½ñ·Ð¡Ù¡Ø»í·Ð¡Ù¡Ø»Ëµ¡Ù¡Ø½Õ½©¡Ù¡Ä¡Ä¡£ÀÎ¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢´ÁÀÒ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤ó¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢´ÁÀÒ¤ä´ÁÊ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¸íÆÉ¡½¡½¤Ä¤Þ¤êÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÃæ¹ñ¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ëË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¥â¥ó¥´¥ë¡ÊÃæ¹ñ¤ÏÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤È¸Æ¾Î¡Ë½Ð¿È¤Î»ä¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¹ñ»Ë´Ñ¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½ÏÀ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤«¤é¸«¤¿¤½¤ì¤È¤Ï´°Á´¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢´ÁÀÒ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤Î¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ò¸½¼Â¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÎ¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¹¦»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸½¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¹¦»Ò¤Ï½Ð¼«ÉÔÌÀ¤Ç¡¢Ï¥¤Î¹ñ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¡£Åö»þ¤Î³¬µé¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÍýÁÛ¤Î¹ñ²È¡¢Àµ¤·¤¤¹ñ²È¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤òÄï»Ò¤¿¤Á¤ËÀâ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤¬°ä¤·¤¿¤Î¤Ï¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÍýÁÛÏÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤â¸«¸í¤Ã¤¿
¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Þ¤âÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿¿¤Î»Ñ¤òÂª¤¨ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸Å¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¼Ò²ñ¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Î¾¾¸¶Àµµ£ÀèÀ¸¡Ê¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´ÛÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤«¤é¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1960Ç¯Âå¡¢¤Þ¤À³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¾¾¸¶ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ÎäË¼¤â¤Ê¤¤½ë¤¤µþÅÔÂç³Ø¤Î¶µ¼¼¤ÇÈ¾Âµ¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥¼¥ß¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾¾¸¶ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡¢ÅìÍÎ»Ë³Ø¼Ô¤Î·¬¸¶ðÂ¢¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÎ©ÇÉ¤À¤è¡£Îéµ·¤ò¼é¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¯¤Æ¤âÉþ¤òÃ¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¾¾¸¶ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¶ß¤òÀµ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾¾¸¶ÀèÀ¸¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò¡Ø»Ëµ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ÊÇÏÁ«¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±Ãæ¹ñ¤Ó¤¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ÊÇÏÎËÂÀÏº»á¤È¾¾¸¶ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï1978Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬²þ³×³«ÊüÏ©Àþ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢¶¦»º¼çµÁ·ÐºÑ¤«¤é»ñËÜ¼çµÁ·ÐºÑ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÊÑ²½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌµÀáÁà¤Ë¶âÌÙ¤±¤ËÁö¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿»ÊÇÏÎËÂÀÏº»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾¾¸¶ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ËÃ²¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤â´ÁÀÒ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤¬À¸¤ó¤À¸í²ò¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÊÇÏÎËÂÀÏº»á¤¬¸ì¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×Ãæ¹ñ¤³¤½¤¬¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÃæ¹ñ¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ¹ñ¹ñ´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î³Ø¹»
¡½¡½Àè¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯Âç³Ø¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ÏÆüËÜ°Ê³°¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãæ¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ëÍ§¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡ÖÀèÀ¸¤âÃæ¹ñ¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡ÖÀèÀ¸¤âÀ¸ÅÌ¤âÃæ¹ñ¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢9³ä¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤È¤¤¤¦µÜºê¸©¤Î»äÎ©¹â¹»¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¹»Äí¤ËÃæ¹ñ¹ñ´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢Æþ³Ø¼°¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¹ñ²Î¤¬ÀÆ¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë±Ç¤ë¸ª¿È¤¬¶¹¤½¤¦¤ÊÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤Î»Ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯»Ò²½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÀ¸¤»Ä¤êºö¤È¤·¤Æ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢°à½Ì¤¹¤ëÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤Î»Ñ¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î»ä¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1964Ç¯¤Î2Ç¯¸å¤ËÊ¸²½Âç³×Ì¿¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Æî¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÁð¸¶¤¬Ãæ¹ñ¿Í°ÜÌ±¤ËÀêµò¤µ¤ì¡¢¥â¥ó¥´¥ë¿Í¤âÃÆ°µ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Æî¥â¥ó¥´¥ë¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó150Ëü¿Í¤Î¥â¥ó¥´¥ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢2Ëü7900¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢²á¹ó¤Ê¹éÌä¤ÎËö¤Ë¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿¿Í¤Ï12Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£5Ëü¿Í¤«¤é10Ëü¿Í¤Î¥â¥ó¥´¥ë¿Í¤¬µÔ»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Êì¹ñ¤òÃæ¹ñ¤Ë¿»¿©¤µ¤ì¤¿»ä¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È
¤â¤È¤â¤È¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¿Í¤¬ÄÌ¤¦Ì±Â²³Ø¹»¤È¡¢´Á¿Í¤Î³Ø¹»¤ÏÊÌ¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿º¢¡¢°ì»þÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤Î7³ä¤«¤é8³ä¤Û¤É¤¬´Á¿Í¤Ç¡¢¥â¥ó¥´¥ë¿Í¤Ï2¡Á3³äÄøÅÙ¡£Í·¤Ö¤È¤¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤À¤·¡¢¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤â¿ô¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¸ª¿È¤¬¶¹¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÅÙ¡¢´Á¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥â¥ó¥´¥ë¿Í¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ö´ÁÂ²¤ÏÊ¸ÌÀ¿Í¤Ç¡¢²æ¡¹¤³¤½¤¬ÌîÈÚ¿Í¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤é¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È²æ¡¹¤ÏÊ¸ÌÀÅª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸²½Âç³×Ì¿¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤â¤½¤¦¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾µÉþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢Ê¸²½Âç³×Ì¿¤Î²¼ÊýÀ¯ºö¤ÇÆî¥â¥ó¥´¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´Á¿Í°ÜÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤âÉÏ¤·¤¯¡¢ÉÔ±ÒÀ¸¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â²æ¡¹¥â¥ó¥´¥ë¿Í¤òÊ¸ÌÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Ãæ¹ñ¤Ë¸þ¤±¤ëÍÌÀèÀ¸¤Î¸·¤·¤¤´ãº¹¤·¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Áð¸¶¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¿»¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¢£¡Ö¤¤¤º¤ìÆüËÜ¤â¡×¤ÏÂç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Ãæ¹ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿³¹¤ËÃæ¹ñ¿Í¤¬¤¸¤ï¤¸¤ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ³Ø¹»¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤Ç¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤¢¤²¤¯¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ÆÆâ¤âÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ä¡Ä¤È¿»¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤¬»ä¤¬Æî¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¸«¤¿¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶á¤¤¾Íè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Î»Ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¯Î¬¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¡£¤¤¤Þ¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤Ï³¤³°ºß½»¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¹ñËÉÆ°°÷Ë¡¡×¤ä¡Ö¹ñ²È¾ðÊóË¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í»ö¤ËÁÄ¹ñ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¹ñËÉÆ°°÷Ë¡¡×¤ËÂÐ¤·¡¢2017Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñ²È¾ðÊóË¡¡×¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Ë¤âÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¾ðÊó¹©ºî³èÆ°¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ëË¡Î§¤Ç¤¹¡£¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢È¿µÕºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨ÎÏ¤ÎÊýË¡¤â¡¢¾ðÊó¼ý½¸¡¢ÇË²õ¹©ºî¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¹©ºî¡Ä¡Ä¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¡×¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¹á¹Á¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¤äÆî¥â¥ó¥´¥ë¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÌÀÆü¤ÎÆüËÜ¤Çµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯3·î11Æü¡Ë
----------
ÍÌ ³¤±Ñ¡Ê¤è¤¦¡¦¤«¤¤¤¨¤¤¡Ë
ÀÅ²¬Âç³Ø¶µ¼ø¡¿Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô
1964Ç¯¡¢Æî¥â¥ó¥´¥ë¡ÊÃæ¹ñ¡¦Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¡Ë½Ð¿È¡£ËÌµþÂèÆó³°¹ñ¸ì³Ø±¡Âç³ØÆüËÜ¸ì³Ø²ÊÂ´¶È¡£1989Ç¯¤ËÍèÆü¡£¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û¡¢Áí¹ç¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³Ø¤ÇÊ¸³ØÇî»Î¡£2000Ç¯¤Ëµ¢²½¤·¡¢2006Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£»ÊÇÏÎËÂÀÏº¾Þ¤äÀµÏÀ¿·É÷¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØµÕÅ¾¤ÎÂçÃæ¹ñ»Ë¡Ù¡ØÆÈºÛ¤ÎÃæ¹ñ¸½Âå»Ë¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
----------
»³Àî Å°¡Ê¤ä¤Þ¤«¤ï¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼
1977Ç¯¡¢»³·Á¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌ³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç³ØÆóÉôÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²Ê¤ËÊÔÆþ¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃË¡¡»°Åç³¤±À¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡¡3¡¦11¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËAV½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿7¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥¹¥¯¥é¥à¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤ÇÂè30²ó¥ß¥º¥Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºÇ¿·´©¤Ë¾¦¶ÈÊá·ßºÆµ¯¤Ø¤Îµ°À×¤òÃ©¤Ã¤¿¡Ø·ßòÉ¤ÎòÔ¤Ë¤«¤¯¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡£Twitter¡§@toru52521
----------
¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¶µ¼ø¡¿Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô ÍÌ ³¤±Ñ¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼ »³Àî Å°¡Ë