家事育児のなかでも「食事の用意や片付け」に負担を感じているママは多いかもしれません。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは「小学生のいる専業主婦だけど、朝ごはんをやめてみた」というタイトルのこんな投稿です。専業主婦の投稿者さんは今まで土日も家族のために朝食を用意してきましたが、最近やり方を変えたそうです。『ここ何ヶ月か子どもも朝全然起きてこないし、旦那はもともと昼前まで起きない。私はゴミ出しや洗