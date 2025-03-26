富山vs千葉 スタメン発表
[3.26 ルヴァン杯1回戦](富山)
※19:00開始
主審:俵元希
副審:坂本晋悟、内山翔太
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 28 布施谷翔
DF 4 神山京右
DF 41 酒井崇一
DF 13 深澤壯太
MF 24 河井陽介
MF 16 末木裕也
MF 8 松岡大智
MF 27 吉平翼
MF 17 井上直輝
FW 9 碓井聖生
控え
GK 21 大久保択生
DF 23 西矢慎平
DF 26 鍋田純志
MF 14 浦十藏
MF 25 亀田歩夢
MF 33 高橋馨希
MF 48 植田啓太
FW 39 古川真人
FW 58 武颯
監督
小田切道治
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 48 谷田壮志朗
DF 36 松田陸
DF 28 河野貴志
DF 15 前貴之
MF 4 田口泰士
MF 5 小林祐介
MF 25 安井拓也
MF 18 杉山直宏
MF 38 吉田源太郎
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 21 薄井覇斗
DF 2 高橋壱晟
MF 11 米倉恒貴
MF 27 岩井琢朗
MF 44 品田愛斗
MF 6 エドゥアルド
MF 8 風間宏矢
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
※19:00開始
主審:俵元希
副審:坂本晋悟、内山翔太
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 28 布施谷翔
DF 4 神山京右
DF 41 酒井崇一
DF 13 深澤壯太
MF 24 河井陽介
MF 16 末木裕也
MF 8 松岡大智
MF 27 吉平翼
MF 17 井上直輝
FW 9 碓井聖生
控え
GK 21 大久保択生
DF 23 西矢慎平
DF 26 鍋田純志
MF 14 浦十藏
MF 33 高橋馨希
MF 48 植田啓太
FW 39 古川真人
FW 58 武颯
監督
小田切道治
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 48 谷田壮志朗
DF 36 松田陸
DF 28 河野貴志
DF 15 前貴之
MF 4 田口泰士
MF 5 小林祐介
MF 25 安井拓也
MF 18 杉山直宏
MF 38 吉田源太郎
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 21 薄井覇斗
DF 2 高橋壱晟
MF 11 米倉恒貴
MF 27 岩井琢朗
MF 44 品田愛斗
MF 6 エドゥアルド
MF 8 風間宏矢
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行