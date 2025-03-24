ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÂçÄí±Ñ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¥Ù¡¼¥³¥óßÖ¤á¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥Ñ¥é¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë1ÉÊ¤Ç¤¹¡£

¿·Á¯¤Ê¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÏÀ¸¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¤À¤±¤ÇÈþÌ£¡ª

¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¤·¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¡£

¡ü¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¥Ù¡¼¥³¥óßÖ¤á

¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û

¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¡1Â«¡ÊÌó250g¡Ë
¥Ù¡¼¥³¥ó¡¡60g
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
±ö¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿4
ÁÆ¤Ó¤­¹õ¥³¥·¥ç¥¦¡¡¾¯¤·

¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û

¡Ê1¡Ë¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ïº¬¸µ¤Î¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤ÎÈé¤ò¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¤à¤­¡¢4ÅùÊ¬¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1.5cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£

¡Ê2¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇ®¤·¤Æ¥Ù¡¼¥³¥ó¤òÆþ¤ì¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£

¡Ê3¡Ë¡¡Á´ÂÎ¤Ë¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢1Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤·¤ÆÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤ò¤È¤ª¤¹¡£±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£

¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä

¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ï¡¢º¬¸µ¤Î¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤ÎÈé¤ò¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¤à¤¯¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î´ðËÜ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤Ç¤¹¡£

¡ã¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î»È¤¤¤­¤ê¥á¥â¡ä

¾¯¤·»Ä¤Ã¤¿¤é¡¢Ìý¤Ç¾Æ¤¤¤ÆÆùÎÁÍý¤Î¤Ä¤±¹ç¤ï¤»¤ä¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Î¶ñ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¸¤Î¤Þ¤Þ¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤æ¤Ç¤Æ¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æº®¤¼¤´ÈÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤ª¤«¤º¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÆÚÆù¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ç´¬¤¤¤Æ¥Õ¥é¥¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£