主役はカニ！ 海鮮ブッフェの行列店が手がける、食べ放題の店がオープン（東京・上野）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、銀座にある海鮮ブッフェの人気店の姉妹店としてオープンした「海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店」が登場!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

海鮮・鮨食べ放題 かに村 上野本店(東京・上野)

行列のできる高級ブッフェ「海鮮ブッフェダイニング 銀座八芳」の姉妹店として「海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店」が3月5日にオープン。メインの海鮮やズワイガニの仕入れルートを「銀座八芳」と同じにすることにより、従来の店舗よりも半額ほどの価格で、卓上のタッチパネルを使ったオーダー式の食べ放題で楽しむことができます。

コースのイメージ 写真:お店から

コースは、100種類の料理が食べ放題の「トゲズワイガニ食べ放題コース」6,980円、136種類の料理が食べ放題の「本ズワイガニ食べ放題コース」7,980円、142種類の料理が食べ放題の「海鮮浜焼き蟹食べ放題コース」9,980円(各制限時間100分)の3種類。いずれもソフトドリンクが飲み放題で、プラス1,000円(1,500円なら日本酒、焼酎も飲み放題)でビールやハイボール、ワインなどのアルコールも飲み放題にできます。

また、3月19日まではNEW OPEN価格として、いずれのコースも10%オフで利用することができるので、お得に楽しみたい人は要チェックです!

「トゲズワイガニ食べ放題コース」の「カニ味噌甲羅焼き」 写真:お店から

名物となる本ズワイガニとトゲズワイガニは「焼きガニ」の他「カニ雑炊」「茶碗蒸し」など、さまざまな料理で提供。さらに、厳選された海鮮を使った江戸前寿司やお造りも楽しめ、「本ズワイガニ食べ放題コース」コースでは「本まぐろ」や「ネギトロ軍艦」など人気のネタを存分に堪能できます。

コースに含まれる寿司の一例 写真:お店から

他にも「エビチリソース炒め」や「麻婆豆腐」といった中華料理などもそろいます。また、11:00〜15:00のランチタイムには、食べ放題コースに加え、別料金で「かに村究極のズワイ蟹丼」2,500円や「本まぐろ中とろ 鮪レアカツ御膳」2,500円など、ちょっと豪華なランチメニューも登場。

「かに村究極のズワイ蟹丼」 写真:お店から

ボックスシートがメインの広々とした空間のため、ファミリーや友人同士、仕事仲間などさまざまなシーンで活用できそうです。

店内の様子 写真:お店から

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店住所 : 東京都台東区上野3-28-6 第一大島ビル 1FTEL : 050-5595-9125

文:食べログマガジン編集部

