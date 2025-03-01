¡Øº£Æü¤Ï³°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ù¸¤¤Ë¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿·ë²Ì¢ª¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÀäË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¡Ù¤¬21ËüºÆÀ¸¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÁð¡×
YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥ï¥ó¥³¤Î»Ñ¡£³°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀäË¾¤¹¤ë¸÷·Ê¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤w¡×¡Ö¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ðw¡×¤È21Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚÆ°²è¡§¡Øº£Æü¤Ï³°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ù¸¤¤Ë¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿·ë²Ì¢ª¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÀäË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¡Ù¡Û
¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÁ´¿È¤ÇµñÈÝ¤ò¼¨¤¹¤ï¤ó¤³
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ï¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Akumade Chihuahua channel¡Ù¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ï¥ï¤Î¡Ö¥³¥Ï¥¯¡×¤¯¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¡¢±«¤ÎÆü¤ÏÍ«Ýµ¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç»¶Êâ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ÎÆü¤â³°¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÍ«Ýµ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥êー¥É¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼óÎØ¤òÁõÃå¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤Á¹þ¤ßÊý¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤é±«¤ÎÆü¤Î¤ª»¶Êâ¤ÏÀäË¾¤¹¤ë¤Û¤É·ù¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
ÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ë¤âÀäË¾´é¤Ç¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¤Ë¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È¡©¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¯¤è¡©¡×¡Ö»¶Êâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤é¼ª¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÇÐí¤¯¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¡Ö»¶Êâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¼ª¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤À¤á¡©¡×¡Ö±«¤ÎÆü¤Î»¶Êâ¤Ê¤ó¤ÆÀäË¾¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ´¿È¤ÇÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¡£
²¿ÅÙÀâÆÀ¤·¤Æ¤âÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ªÎ±¼éÈÖ¤µ¤»¤Æ¤âµ¢¤Ã¤¿»þ¤ËÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¾¯¡¹¶¯°ú¤Ç¤¹¤¬¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¼Ö¤Ø¤È°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¤½¤Î´Ö¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÍ«Ýµ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¡Ä¡Ä¡£
¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¡ª
¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÀäË¾´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢É½¾ð¤¬°ìÊÑ¡ªÀè¤Û¤É¤è¤ê¤âÌÜ¤¬¸«³«¤«¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡ª¤Ê¤ó¤Æ¸½¶â¤Ê¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë
¤½¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤ë¤È¡¢¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¼þ¤ê¤ò¥¥ç¥í¥¥ç¥í¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¹¥´ñ¿´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ï¤É¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤½¤¦¡ª
µ¢Âð¸å¤ÏÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÌ´¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¡£±«¤ÎÆü¤ÎÍ«Ýµ¤Ê¤ª»¶Êâ¤ò²óÈò¤·¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤â¹Ô¤±¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂçËþÂ¤Ï1Æü¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤ë¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¤ÎÀäË¾´é¤Ï¡¢YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È21Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤w¡×¡Ö¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ðw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ï¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Akumade Chihuahua channel¡Ù¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿É½¾ðË¤«¤Ê¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ä¡¢¤´²ÈÂ²¤È¤ÎÌû²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤â¤Î¤«¤é»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥³¥Ï¥¯¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ï¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Akumade Chihuahua channel¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£