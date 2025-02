観光地や繁華街では駅に近い好立地に飲食店が集中しますが、「駅近の飲食店は不味い」と言われることもあります。これが本当なのか気になったというプログラマーのジェームズ・ペイ氏が、独自に調査を実施しました。"The closer to the train station, the worse the kebab" - A "Study" - James Paehttps://www.jmspae.se/write-ups/kebabs-train-stations/

ペイ氏は フランス 語版のRedditに投稿された「『駅から近いほどケバブは不味くなる』を証明できる人はいますか?」というスレッドに出会います。このスレッドはかなりの注目を集め、多くの人が実体験から「駅から近いほどケバブは不味くなる」という仮説に賛同したそうですが、一部はこれを批判していました。ちょうど燃え尽き症候群で仕事を辞めたばかりだったペイ氏は、有り余る時間を「駅から近いほどケバブは不味くなる」という仮説の検証に用います。ペイ氏は フランス のパリで仮説を検証しており、その理由として以下の2つを上げました。1:元の仮設提唱者が フランス 語で投稿していたため2:パリは何重もの電車や地下鉄の駅があり、ケバブ屋も数えきれないほど営業しているため」ペイ氏はまずオープンソースの地図データであるOpenStreetMapから地理空間データをダウンロードし、実世界の道路網やその他の地理空間形状をモデル化・投影・可視化・分析することができるPythonパッケージの「OSMnx」を使用して、ナビゲーションネットワークをダウンロードしました。なお、 フランス では公共交通機関が中心であるため、徒歩圏内に絞るのが理にかなっているとペイ氏は考えた模様。パリにある駅をマーク。なお、駅は飛行機アイコンでマークされています。続いて、Googleの「Places API」を利用して、ケバブ屋のレビューを参考にどのお店が美味しいケバブを提供していて、どのお店が不味いケバブを提供しているのかを判定しました。なお、GoogleではなくYelpのレビューを利用するという案もあったそうですが、YelpのAPIは恐ろしく高価だったそうです。また、スクレイパーを利用する方法もあったそうですが、「スクレイパーを構築する気分ではなかった」とペイ氏は説明しています。しかし、Places APIを利用するにしても、ポリゴン内を検索する方法がなかったり、ライブラリのオートコンプリートが機能していなかったりと、複数の問題もあった模様。それでもPlaces APIを駆使してパリのケバブ屋の情報を取得。初めは322件の結果が表示されたそうですが、実際にGoogleマップで「ケバブ」と検索すると、より多くのケバブ屋が表示された模様。そこでページングを実装したところ、400件のケバブ屋の情報を取得することに成功したそうです。続いて、情報を取得したケバブ屋と最寄り駅の距離情報を取得。この情報をひとつずつ検索するのはあまりに時間がかかるため、ペイ氏はPythonで地理空間データを簡単に操作できるようにするオープンソースプロジェクトのGeoPandasを使って距離情報を取得したそうです。これらのデータを駆使して、「ケバブ屋と最寄り駅の距離」(横軸)と「Googleマップでのレビュー」(縦軸)をまとめたのが以下の図。ピアソンの積率相関係数が「0.091」と非常に高いため、正の相関があるとペイ氏は指摘しました。続いて、外れ値をデータから除外した結果が以下。相関係数は「0.098」に増加しましたが、依然として非常に小さな相関関係しかみられません。さらに、地下鉄の駅を除外した場合のデータが以下。相関係数は「0.001」となってしまいました。これらの結果を受け、ペイ氏は「仮説が正しい可能性を示唆する小さな兆候はあるものの、相関関係は単純に弱すぎました」「興味深いことに、パリの駅近には美味しいケバブ屋さんが複数あるようです」と記しました。なお、ペイ氏は「そもそもGoogleマップのレビューはケバブの美味しさを客観的に測る指標として適切なものなのか?」と自問自答しています。そもそもGoogleマップのレビューはユーザーの主観に基づいた評価であり、食事のクオリティだけでなくスタッフの接客態度や店内の清潔さなどさまざまな要素が影響を与えるため、「時間があったら今回の調査をより進めたものを公開したい」と言及しました。なお、ペイ氏は「私の研究結果に対してノーベル平和賞が届き、いくつかの仕事のオファーが届くことを期待しています」とも記しています。