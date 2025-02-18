18日に行われるヤクルト−ロッテ（浦添）の練習試合のスタメンが発表された。



先発投手はヤクルトが山野太一、ロッテは田中晴也となっている。



両チームのスタメンは以下の通り。



▼ ロッテ（先攻）



1番（中） 郄部瑛斗



2番（一） 安田尚憲



3番（左） 西川史礁



4番（三） 上田希由翔



5番（指） 山口航輝



6番（二） 中村奨吾



7番（右） 山本大斗



8番（捕） 寺地隆成



9番（遊） 友杉篤輝



P. 田中晴也



▼ ヤクルト（後攻）



1番（遊） 長岡秀樹



2番（指） 西川遥輝



3番（二） 茂木栄五郎



4番（左） 澤井廉



5番（一） 赤羽由紘



6番（三） 橋本星哉



7番（捕） 古賀優大



8番（右） 丸山和郁



9番（中） 並木秀尊



P. 山野太一