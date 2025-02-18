18日のヤクルト−ロッテの練習試合スタメン発表 先発はヤクルト・山野、ロッテ・田中晴
18日に行われるヤクルト−ロッテ（浦添）の練習試合のスタメンが発表された。
先発投手はヤクルトが山野太一、ロッテは田中晴也となっている。
両チームのスタメンは以下の通り。
▼ ロッテ（先攻）
1番（中） 郄部瑛斗
2番（一） 安田尚憲
3番（左） 西川史礁
4番（三） 上田希由翔
5番（指） 山口航輝
6番（二） 中村奨吾
7番（右） 山本大斗
8番（捕） 寺地隆成
9番（遊） 友杉篤輝
P. 田中晴也
▼ ヤクルト（後攻）
1番（遊） 長岡秀樹
2番（指） 西川遥輝
3番（二） 茂木栄五郎
4番（左） 澤井廉
5番（一） 赤羽由紘
6番（三） 橋本星哉
7番（捕） 古賀優大
8番（右） 丸山和郁
9番（中） 並木秀尊
P. 山野太一
先発投手はヤクルトが山野太一、ロッテは田中晴也となっている。
両チームのスタメンは以下の通り。
▼ ロッテ（先攻）
1番（中） 郄部瑛斗
2番（一） 安田尚憲
3番（左） 西川史礁
4番（三） 上田希由翔
5番（指） 山口航輝
6番（二） 中村奨吾
7番（右） 山本大斗
8番（捕） 寺地隆成
9番（遊） 友杉篤輝
P. 田中晴也
▼ ヤクルト（後攻）
1番（遊） 長岡秀樹
2番（指） 西川遥輝
3番（二） 茂木栄五郎
4番（左） 澤井廉
5番（一） 赤羽由紘
6番（三） 橋本星哉
7番（捕） 古賀優大
8番（右） 丸山和郁
9番（中） 並木秀尊
P. 山野太一