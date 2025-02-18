ライブBPに登板したロッテ・田中晴也［撮影＝岩下雄太］

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　18日に行われるヤクルト−ロッテ（浦添）の練習試合のスタメンが発表された。

　先発投手はヤクルトが山野太一、ロッテは田中晴也となっている。

　両チームのスタメンは以下の通り。

▼ ロッテ（先攻）

1番（中） 郄部瑛斗

2番（一） 安田尚憲

3番（左） 西川史礁

4番（三） 上田希由翔

5番（指） 山口航輝

6番（二） 中村奨吾

7番（右） 山本大斗

8番（捕） 寺地隆成

9番（遊） 友杉篤輝

P. 田中晴也

▼ ヤクルト（後攻）

1番（遊） 長岡秀樹

2番（指） 西川遥輝

3番（二） 茂木栄五郎

4番（左） 澤井廉

5番（一） 赤羽由紘

6番（三） 橋本星哉

7番（捕） 古賀優大

8番（右） 丸山和郁

9番（中） 並木秀尊

P. 山野太一