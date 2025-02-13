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Momoko Tanikawa takes on the Frankfurt defense to put the 2-1 goal on Viggósdóttir's boot!— DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) February 12, 2025
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Unglaublich. #FCBSGE #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/Efg1aC88RO— FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) February 12, 2025
Wanna see (on repeat) what 19-year-old Momoko Tanikawa just did?— DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) February 12, 2025
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