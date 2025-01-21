阪神ナイン (C)Kyodo News

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　阪神は2月1日から沖縄県で実施する「2025年春季キャンプ」のメンバーを発表した。発表されたメンバーは以下の通り。

◆ 宜野座キャンプメンバー

＜投手＞

ハビー・ゲラ、西勇輝、伊原陵人、ジョン・デュプランティエ

伊藤将司、門別啓人、才木浩人、畠世周

及川雅貴、村上頌樹、ニック・ネルソン、桐敷拓馬

茨木秀俊、大竹耕太郎、富田蓮、木下里都

石黒佑弥、岡留英貴、石井大智、川原陸

佐藤蓮、ジェレミー・ビーズリー、ホセ・ベタンセス

＜捕手＞

梅野隆太郎、坂本誠志郎、榮枝裕貴、中川勇斗

＜内野手＞

木浪聖也、大山悠輔、熊谷敬宥、佐藤輝明

小幡竜平、中野拓夢、山田脩也、郄寺望夢

ラモン・ヘルナンデス

＜外野手＞

森下翔太、近本光司、井上広大、井坪陽生

前川右京、豊田寛、野口恭佑

◆ 具志川キャンプメンバー

＜投手＞

岩崎優、岩貞祐太、西純矢、下村海翔

椎葉剛、今朝丸裕喜、郄橋遥人、漆原大晟

島本浩也、湯浅京己、津田淳哉、森木大智

鈴木勇斗、小川一平、松原快、伊藤稜

工藤泰成、早川太貴、アンソニー・マルティネス

＜捕手＞

町田隼乙、長坂拳弥、藤田健斗、嶋村麟士朗

＜内野手＞

渡邉諒、糸原健斗、戸井零士、佐野大陽

百粼蒼生、植田海、原口文仁、川粼俊哲

ジーン・アルナエス

＜外野手＞

島田海吏、楠本泰史、小野寺暖

福島圭音、スタンリー・コンスエグラ

※メンバー変更の可能性あり