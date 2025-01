Instagramが新しいモバイル動画編集アプリの「Edits」を発表しました。EditsはTikTokの動画編集アプリである「 CapCut 」によく似たアプリとなっています。Instagram announces a blatant CapCut clone - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/19/24347358/instagram-edits-capcut-video-app-tiktok-ban

Threadsで見る

Threadsで見る

Meta announces a new CapCut rival called Edits | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/19/meta-announces-a-new-video-editing-app-called-edits-amidst-tiktok-and-capcut-ban/Instagram announces new 'Edits' app amidst TikTok and CapCut ban, launching next month - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/01/19/meta-announces-edits-app-after-capcut-ban/Instagramの責任者であるアダム・モッセーリ氏が、自身のInstagramアカウントとThreadsアカウントで、新しい動画編集アプリの「Edits」を発表しました。The VergeはEditsについて、「TikTokの動画編集アプリであるCapCutに対抗するもの」と指摘しています。モッセーリ氏はEditsについて、「Editsは単なる動画編集アプリではなく、クリエイティブツールの完全なスイートです。インスピレーションを得るための専用タブ、初期のアイデアを記録するためのタブ、高品質のカメラ、期待されるすべての編集ツール、友人や他のクリエイターと下書きを共有する機能、Instagramで共有した動画のパフォーマンスに関する強力な分析情報などがひとまとめになっています」と説明しています。Editsにはフォロワーと非フォロワーのエンゲージメントの内訳をチェックできる分析ツールや、ユーザーが特定の動画をスキップする頻度を示す指標などがチェックできるツールが搭載されています。他にも、TikTokで頻繁に使用されるグリーンスクリーンや動画オーバーレイを使用できる編集ツールも含まれるそうです。また、モッセーリ氏は「現在、多くのことが起きていますが、何が起ころうとも、クリエイターに可能な限り最高のツールを提供するのが私たちの仕事です」と説明しており、これはアメリカでTikTok禁止法の施行によりTikTok関連サービスが相次いで停止したことで、CapCutが利用不可能になっていることを指しての発言と考えられています。この他、モッセーリ氏は自身のThreadsアカウントで、Editsについて「(Editsの開発には)何カ月も費やしており、CapCutとはかなり違った仕上がりになると思います。Editsはクリエイティブなツールの幅が広く、おそらくアドレス可能なオーディエンスは小さいでしょう。テンプレートではなく、あなたのアイデアをすべて追跡する場所と考えてください。AI動画編集ツールが使える場所と考えてください。あなたの動画が成功している理由または苦労している理由について、新しい洞察を得る場所と考えてください」と説明しました。なお、Editsは記事作成時点では未リリースとなっていますが、App Storeですでに事前予約可能となっており、2025年3月13日リリース予定となっています。Edits, an Instagram app on the App Storehttps://apps.apple.com/us/app/edits-an-instagram-app/id6738967378