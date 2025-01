MARVEL映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の一員として登場する「グルート」の魅力が新鮮で楽しく表現されたグッズを一同に集めた「WE ARE GROOT(私たちはグルート)」キャンペーンを開催。

今回のキャンペーンでは、いたずら好きで、でも怒ると危険?!な小枝の人気キャラクター「グルート」のナチュラルな色合いのぬいぐるみ、アパレル、雑貨などが勢ぞろいします☆

ディズニー MARVEL『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』WE ARE GROOT(私たちはグルート)キャンペーン

キャンペーン開始日:2025年1月15日(水)

特設サイトURL:https://marvel.disney.co.jp/products/special/wearegroot

ディズニーが、MARVELの人気キャラクター「グルート」の魅力を新鮮で楽しく表現したグッズを一同に集めた「WE ARE GROOT(私たちはグルート)」キャンペーンを実施。

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の一員として登場する、いたずら好きで、でも怒ると危険?!な小枝の人気キャラクター「グルート」が、マーベル85周年記念の特別な新アートでも登場します。

今回のキャンペーンでは、ナチュラルな色合いのぬいぐるみ、アパレル、雑貨などが勢ぞろい。

「グルート」が「キャプテン・アメリカ」「スパイダーマン」などの人気のマーベル・キャラクターになりきった、愛らしい「グルート」グッズコレクションとして、全国のMARVEL STORE by SMALL PLANETなどにて販売されます。

さらに1月31日からは、MARVELグッズ公式インスタグラムにて、グルートとマーベルヒーローたちのやりとりが愛らしい特別なショートムービーが5週連続で公開される予定です。

あどけなさと仲間思いな性格がファンにも根強い人気を誇る、純粋で天然な「グルート」

「グルート」のキュートな魅力が溢れる新グッズコレクションラインナップの一部を紹介していきます☆

ホットトイズジャパン【コスファミ・ぬいぐるみ】 「マーベル」 グルート[アニメ『アイ・アム・グルート』]

価格:2,800円(税込)

Disney+(ディズニープラス)の短編アニメ『アイ・アム・グルート』に登場する「グルート」を、高さ約15センチのぬいぐるみとして立体化。

足を曲げてちょこんと座った姿で飾ることができるほか、頭についたループ状の紐を使用してキーチェーンなどにすることもできます。

ベビー・グルートが主人公!ディズニープラス マーベル・スタジオ オリジナル短編『アイ・アム・グルート』 ベビー・グルートが主人公!ディズニープラス マーベル・スタジオ オリジナル短編『アイ・アム・グルート』 続きを見る

ホットトイズジャパン【TOYロリポップ】「マーベル」 グルート [アニメ『アイ・アム・グルート』]

価格:1,200円(税込)

飾れて遊べる、おもちゃのロリポップがコンセプトの「TOYロリポップ」シリーズから、デフォルメされた「グルート」が登場。

半透明の丸いキャンディ、縞模様の棒、台座など、「グルート」に合わせたポップなカラーで彩られています。

スモール・プラネット:マーベル Tシャツ グルート We are Groot

価格:3,850円(税込)

「グルート」のアートを大きくプリントしたTシャツ。

「WE ARE GROOT」のロゴとハートマークもポイントです。

スモール・プラネット:マーベル/50Tシャツ35/グルート/アボカド

価格:3,850円(税込)

カットしたアボカドからお顔を出す「グルート」をプリントしたTシャツ。

こちらを見つめる「グルート」を描いた、遊び心あふれるファッションアイテムです。

トモクニ:MARVEL GROOT ボアバケットハット

価格:3,850円(税込)

「グルート」のお顔をワンポイントでレイアウトしたバケットハット。

フワモコなボア素材を使用したあったかグッズです。

Casetify:Marvel’s We Are Groot-We Are Groot Laptop Sleeve”

価格:13,640円(税込)

「WE ARE GROOT」のロゴを大胆に落とし込んだノートPC用ケース。

落ち着きのあるグリーンカラーを基調にした「グルート」の魅力あふれるケースです。

Casetify:Marvel’s We Are Groot-Groot Casette Case”

価格:6,050円(税込)〜

MARVEL映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』を象徴するカセットテープをモチーフにしたスマートフォンケース。

手持ちのスマートフォンを「グルート」がかわいくデコレーションしてくれます。

日本公式インスタグラムにて特別なショートムービーを配信開始

放送開始日:2025年1月31日(金)より毎週金曜日に5週連続で配信

投稿時間:17:00

「WE ARE GROOT(私たちはグルート)」キャンペーン開始に合わせ、MARVELグッズ公式インスタグラムアカウント (MARVEL STYLE JAPAN)にて、ショートムービーの配信もスタート。

「グルート」が様々なヒーローにあこがれて、真似っこする姿は愛らしく、作品を超えたヒーローたちとの共演は必見です。

※予告なく、配信スケジュールが変更となる場合があります

MARVELキャラクターと「グルート」とは

小さくてキュートですが怒ると危険な小枝。

その前身は、仲間を守るために自らを犠牲にした樹木型ヒューマノイド「グルート」です。

「ロケット」の懸命な世話で小枝の挿し木として蘇り、やっと小さな木に育ったところ。

話せる言葉は「ボクはグルート」だけですが、その意味は多様。

怒ると、制御不能な戦闘能力が覚醒!

特技は、伸縮自在の枝です。

豪快でキュートな小枝のマーベルキャラクター「グルート」の愛らしいグッズが大集合。

2025年1月15日より開催されている「WE ARE GROOT(私たちはグルート)」キャンペーンの紹介でした☆

マーベルキャラクターが登場!東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」 マーベルキャラクターが登場!東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」 続きを見る

2025年2月14日 日米同時公開!マーベル映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』 2025年2月14日 日米同時公開!マーベル映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』 続きを見る

クセ者ヴィランが“アッセンブル”!マーベル映画『サンダーボルツ*』2025年GW 劇場公開 クセ者ヴィランが“アッセンブル”!マーベル映画『サンダーボルツ*』2025年GW 劇場公開 続きを見る

© 2025 MARVEL

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マーベルキャラクター「グルート」グッズが大集合!ディズニー「WE ARE GROOT」キャンペーン appeared first on Dtimes.