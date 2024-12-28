»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤â¸øÇ§¡ª¡¡¡Ö»õ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª¡¡3°Ì¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡×2°Ì¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡°åÎÅË¡¿ÍÀ¶æÆ²ñ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¥¦¥£¥º»õ²Ê¡¦¶ºÀµ»õ²Ê¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤¬¡¢¡Ö»õ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2024Ç¯12·î11¡Á13Æü¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤È¡¢¶ºÀµ»õ²Ê°å¡¦¶ºÀµ»õ²Ê°å±¡¤Ë¶Ð¤á¤ë»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Î·×1018¿Í¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»õÊÂ¤Ó¤¬¤¤ì¤¤¡×¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡5°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤Ç16.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£4°Ì¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£19.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Ç22.1¡ó¡¢2°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢30.0¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿·³À·ë°á¤µ¤ó¤Ç¡¢32.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾å°Ì¤«¤é½ç¤Ë¡Ö»õÊÂ¤Ó¤¬¤¤ì¤¤¤À¤«¤é¡×¡Ê47.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö»õ¤¬Çò¤¤¤«¤é¡×¡Ê40.1¡ó¡Ë¡¢¡Ö¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê29.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤«¤é¡×¡Ê26.1¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£