¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÕú¼â±Ù(¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë)ÂçÅýÎÎ¤ÎÈó¾ï²ü¸·È¯Îá¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬44Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤òÈ¯Îá¤·¤¿¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¡Ö¥æ¥óÂçÅýÎÎ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¹â¿Ü»á¤Ï¡ÖËÍÅª¤Ë¤Ï¥æ¥óÂçÅýÎÎ¡¢·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Èó¾ï²ü¸·¤ÎÈ¯Îá¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÀ¯¼£Åª¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£

Èó¾ï²ü¸·¤Î²ò½ü¤Ï¤ï¤º¤«6»þ´Ö¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¤³¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤¬¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£¥æ¥óÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¿·ÆüÏ©Àþ¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨17%¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢·ÐºÑÌäÂê¤ä¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤¬Êú¤¨¤ëÊ£¹çÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇ°­¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¹â¿Ü»á¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯¼£¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¡£¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÀ¤ÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÃÆ³¯¤¹¤Ù¤­¡Ù¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢Èó¾ï²ü¸·¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎË¡°Æ¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Í½»»¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤«¡×¤ÇÈ¯Îá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´í×ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²áµî¤ÎÀ¯¸¢¤È¤ÎÂÐÈæ¤ò¸ò¤¨¡¢¡ÖÊ¸ºßÆÒ»þÂå¤Ë¸åÌá¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È´í×ü¤òÉ½ÌÀ¡£

Æ°²è¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¥æ¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥óÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤ì¤ÇÃÆ³¯¤µ¤ì¤ÆÀ¯¸¢¸òÂå¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æü´Ú´Ø·¸°­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÈá¤·¤¤¤Ê¤È¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¡¢ËÍÅª¤Ë¤Ï¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:10

Æü´Ú´Ø·¸²þÁ±¤Î´õË¾¤È¸½¼Â
06:20

¥æ¥óÂçÅýÎÎ¤Îº£¸å
12:03

°åÎÅ¶È³¦¤Î¸½¼Â¤ÈÈó¾ï²ü¸·¤ÎÉÝ¤µ

´ØÏ¢µ­»ö

¡Ú½ÉÇñ¥ì¥Ý¡Û¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥óPREMIUM½ÂÃ«¿ÀµÜÁ°¡ÖÌëÌÄ¤­¤½¤Ð¤â¥¢¥¤¥¹¤âÌµÎÁ¡ª¡×

¡Ú½ÉÇñ¥ì¥Ý¡Û¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥óPREMIUM½ÂÃ«¿ÀµÜÁ°¡ÖÌëÌÄ¤­¤½¤Ð¤â¥¢¥¤¥¹¤âÌµÎÁ¡ª¡×

 ¿¹±ÊÂîÏº»á¤Î¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÍèÇ¯Ãæ¤Ë3000±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×ÂçÃÀÍ½Â¬¤Î¿¿°Õ ¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¸ÀµÚ

¿¹±ÊÂîÏº»á¤Î¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÍèÇ¯Ãæ¤Ë3000±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×ÂçÃÀÍ½Â¬¤Î¿¿°Õ ¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¸ÀµÚ

 ¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ªÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Î°ì½Ö¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈë·í

¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ªÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Î°ì½Ö¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈë·í
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¹â¿Ü´´Ìï¡Ê¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë_icon

¹â¿Ü´´Ìï¡Ê¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 70.30Ëü¿Í 2882 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÈþÍÆ³°²Ê°å¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£ ËÜ¶È¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ°Ê³°¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»þ»öÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ»ëÅÀ¤Î°Õ¸«¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
youtube.com/@takasumikiya YouTube