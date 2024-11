新プラットフォーム「ColorOS 15」が登場!OPPO Reno11 AやOPPO Reno10 Pro 5Gは2025年Q1に提供開始予定

OPPO Mobile Telecommunications(以下、OPPO)は21日(現地時間)、同社が開発・提供するスマートフォン(スマホ)やタブレットなど向けオペレーティングシステム「Android」をベースにした独自プラットフォーム「ColorOS」の最新バージョン「ColorOS 15」をリリースしたと発表しています。

ColorOS 15はAndroid 15をベースにしており、新しいプレミアムスマホ「OPPO Find X8」および「OPPO Find X8 Pro」にプリインストールされているほか、既存機種についてもColorOS 15へのOSバージョンアップを順次提供開始するとし、リリース時点における核機種における提供開始のスケジュールを案内しています。現時点で日本で販売されている機種についてはタブレット「OPPO Pad 2」が2024年12月、スマホ「OPPO Reno11 A」および「OPPO Reno10 Pro 5G」が2024年第1四半期(Q1:1〜3月)に提供開始するとされており、各販路のモデルごとに順次提供開始される見込みとなっています。ColorOS 15ではOPPOが開発・提供するAI機能「OPPO AI」が大きな変革を遂げ、これまでの「AI Eraser」や「AI Toolbox」などに加え、ColorOS 15の核となる創造性や生産性、日常の利便性を比類のないレベルに引き上げるAIを活用した数々の進歩を導入しており、例えば、写真編集機能ではAI Eraserに加えて「AI Clarity Enhancer」や「AI Unblur」、「AI Reflection Remover」といった4つの強力なツールが使えるようになっています。AI Clarity Enhancerはピクセル化された画像や低解像度の画像を非常にクリアな4Kグレードの傑作に変え、切り取られた画像を拡大したり、古い写真にディテールを追加したりするのに最適で、AI Eraserは気が散る通行人や見苦しいゴミ箱などといった不要なオブジェクトをシームレスに削除でき、強化されたオブジェクト認識によって毎回完璧な結果が保証されます。またAI Unblurはタップするだけでぼやけた思い出を共有できる宝物に変え、AI Reflection Removerはガラス表面のグレアを瞬時に除去して反射の背後にある完璧なショットを明らかにするのに最適です。さらに自撮りやポートレートで撮影するのが好きな人にはAI Studioアプリが無限の可能性を提供し、超リアルなものから芸術的な3Dイラストまでのさまざまなスタイルでアバターやプロフィール写真を作成して普通の写真を素晴らしい作品に変えることができます。これにより、利用者はプロ級の写真を簡単に生み出すことができ、OPPOのスマホやタブレットが究極の写真編集スイートとなるとしています。またOPPO AIは創造性だけでなく、生産性も向上させ、すべての機能は画面の端からスワイプすると表示できる「スマートサイドバー」から利用できるコンテキスト認識型AIツールセットであるAI Toolboxから始められ、Webページを読み上げる「AI Speak」を使えば、情報を入手しながらマルチタスクを実行でき、長いWebページを箇条書きの要約に素早く変換する「AI Summary」も導入され、どちらもプリインストールされているWebブラウザーとサードパーティー製Webブラウザーの両方で使えるということです。さらにAI Toolboxは文章作成にも役立つとのことで、メッセージングアプリでは「AI Reply」がコンテキストに応じたスマートな返信を作成し、高度な言語ツールを使用した「AI Writer」がテキストを作成・編集してくれます。メモアプリにもAIが追加され、AIを搭載した新しいドキュメントアプリも搭載され、すぐに使える価値がさらに高まるとし、メモアプリとドキュメントアプリの両方にAIアシスタントが搭載され、コンテンツの要約や書き直しなどが可能になります。これにより、洗練された仕事用メールやカジュアルな誕生日メッセージが素早く生成され、フォーマルやカジュアル、その他のトーンプリセットを切り替えるだけですべて処理されます。またドキュメントアプリではテキスト文書、表計算、プレゼンテーション資料といった形式を処理することができます。他にもレコーダーアプリとAI録音サマリーを使えば、音声を録音しながら文字起こしをし、さらに要約して実用的なポイントを盛り込むことができるため、時間と頭の容量を節約できます。もう1つのAI機能である音声翻訳は音声入力とテキスト入力をリアルタイムで翻訳してコミュニケーションの方法を変革します。その他、OPPOはGoogleやMicrosoftなどの業界を牽引する会社と連携し、ColorOS 15ではGoogleの「Gemini 1.5 Pro」と「Gemini 1.5 Flash」を統合しており、Gemini 1.5 Proは複雑な機能を処理し、Gemini 1.5 Flashはソーシャル メディアの投稿コピーの生成などのタスクに優れており、Googleの「かこって検索」も導入され、検索したい内容がある場合や目に留まったものを見つけたときにすぐに検索結果を表示できるようになります。

記事執筆:memn0ck

