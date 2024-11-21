11月21日JRAは、第69回有馬記念ファン投票の1回中間発表の得票数上位を下記のとおり発表した。有馬記念ファン投票は、12月1日まで特設サイトで受付中。

有効投票数 203万2887票

1 ドウデュース 19万2578票

2 ダノンデサイル 11万3628票

3 ベラジオオペラ 10万8250票

4 テーオーロイヤル 10万5691票

5 ブローザホーン 10万3869票

6 アーバンシック 9万4581票

7 チェルヴィニア 9万4101票

8 リバティアイランド 9万165票

9 ディープボンド 8万9524票

10 スタニングローズ 8万8450票

11 ジャスティンパレス 8万3553票

12 ソールオリエンス 7万9199票

13 レガレイラ 7万3570票

14 タスティエーラ 5万3068票

15 ジャンタルマンタル 5万2048票

16 ステレンボッシュ 5万1636票

17 ドゥレッツァ 4万7336票

18 ジャスティンミラノ 4万5607票

19 テンハッピーローズ 3万6639票

20 スターズオンアース 2万8589票

次回の第2回中間発表は11月28日（木）となっている。