天皇賞(秋)を勝利したドウデュース

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　11月21日JRAは、第69回有馬記念ファン投票の1回中間発表の得票数上位を下記のとおり発表した。有馬記念ファン投票は、12月1日まで特設サイトで受付中。

【画像】有馬記念ファン投票｜第1回中間発表（1位〜100位）19万票以上を獲得

有効投票数　203万2887票
1　ドウデュース　19万2578票
2　ダノンデサイル　11万3628票
3　ベラジオオペラ　10万8250票
4　テーオーロイヤル　10万5691票
5　ブローザホーン　10万3869票
6　アーバンシック　9万4581票
7　チェルヴィニア　9万4101票
8　リバティアイランド　9万165票
9　ディープボンド　8万9524票
10　スタニングローズ　8万8450票
11　ジャスティンパレス　8万3553票
12　ソールオリエンス　7万9199票
13　レガレイラ　7万3570票
14　タスティエーラ　5万3068票
15　ジャンタルマンタル　5万2048票
16　ステレンボッシュ　5万1636票
17　ドゥレッツァ　4万7336票
18　ジャスティンミラノ　4万5607票
19　テンハッピーローズ　3万6639票
20　スターズオンアース　2万8589票

　次回の第2回中間発表は11月28日（木）となっている。