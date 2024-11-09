ベネチアvsパルマ スタメン発表
[11.9 セリエA第12節](Stadio Pier Luigi Penzo)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ベネチア]
先発
GK 35 フィリップ・スタンコビッチ
DF 4 ジェイ・イツェス
DF 27 アントニオ・カンデーラ
DF 30 ミヒャエル・スヴォボダ
MF 5 リドヘシアーノ・ハプス
MF 6 ジャンルカ・ブジオ
MF 11 G. Oristanio
MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
MF 32 アルフレッド・ダンカン
MF 77 ミカエル・エギル・エラートソン
FW 20 ヨエル・ポーヤンパロ
控え
GK 1 イェッセ・ヨロネン
GK 23 マッテオ・グランディ
DF 7 フランチェスコ・ザンパーノ
DF 15 ジョルジオ・アルターレ
DF 21 リッチー・サグラード
DF 25 ジョエル・シンティエンヌ
DF 33 マリン・シュヴェルコ
DF 79 フランコ・カルボーニ
MF 10 ジョン・イボア
MF 22 ドメン・チルニゴイ
MF 38 マグヌス・アンデルセン
MF 80 サード・エル・ハダド
MF 97 イサ・ドゥンビア
FW 9 クリスティアン・ギトケアー
FW 45 アントニオ・ライモンド
監督
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 20 アントワーヌ・エノー
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
MF 7 アドリアン・ベネディチャク
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 4 ボトンド・バログ
DF 26 ウォヨ・クリバリ
DF 77 ジャンルカ・ディ・キアラ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 9 ガブリエル・シャルパンティエ
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
※23:00開始
<出場メンバー>
[ベネチア]
先発
GK 35 フィリップ・スタンコビッチ
DF 4 ジェイ・イツェス
DF 27 アントニオ・カンデーラ
DF 30 ミヒャエル・スヴォボダ
MF 5 リドヘシアーノ・ハプス
MF 6 ジャンルカ・ブジオ
MF 11 G. Oristanio
MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
MF 77 ミカエル・エギル・エラートソン
FW 20 ヨエル・ポーヤンパロ
控え
GK 1 イェッセ・ヨロネン
GK 23 マッテオ・グランディ
DF 7 フランチェスコ・ザンパーノ
DF 15 ジョルジオ・アルターレ
DF 21 リッチー・サグラード
DF 25 ジョエル・シンティエンヌ
DF 33 マリン・シュヴェルコ
DF 79 フランコ・カルボーニ
MF 10 ジョン・イボア
MF 22 ドメン・チルニゴイ
MF 38 マグヌス・アンデルセン
MF 80 サード・エル・ハダド
MF 97 イサ・ドゥンビア
FW 9 クリスティアン・ギトケアー
FW 45 アントニオ・ライモンド
監督
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 20 アントワーヌ・エノー
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
MF 7 アドリアン・ベネディチャク
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 4 ボトンド・バログ
DF 26 ウォヨ・クリバリ
DF 77 ジャンルカ・ディ・キアラ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 9 ガブリエル・シャルパンティエ
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります