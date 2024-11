2024年11月7日、「PlayStation 5 Pro(PS5 Pro)」が発売されました。PS5 ProはPS5と比べてGPUのコンピュートユニット数が67%増加、GPUメモリが28%高速化しており、これによりゲームレンダリング速度が45%向上しています。最大8Kでのゲームプレイも可能というPS5 Proのパフォーマンスを検証したレビュー記事を海外メディアが公開しているので、さっそくまとめてみました。

PlayStation 5 Pro | さらなるゲーム体験の高みへ (日本)https://www.playstation.com/ja-jp/ps5/ps5-pro/PlayStation®5 Pro Reveal Trailer - YouTubeThe Vergeは「PS5 Proが史上最強のPlayStationであることは言うまでもないですが、本当に疑問なのは、このゲーム機に付けられた700ドル(日本だと税込11万9980円)という値段だけの価値があるのかということです」と疑問を呈しています。PS5 Pro review: how close is your TV? - The Vergehttps://www.theverge.com/reviews/24289319/ps5-pro-reviewThe VergeはPS5 Proの画質向上について、ほとんどのタイトルで実感できると前置きしつつ、「65インチまたは55インチの大型テレビ(加えて4K対応)を使用していて、10フィート(約3メートル)以内に座ってゲームをプレイする人でなければPS5 Proに値段以上の価値を感じることはないでしょう。この距離でないと視覚的忠実度の向上は十分に実感できません」と指摘。ただし、10フィート以内に座ってプレイすればゲーム画面は驚くほど美しく描画され、草の葉や石の柱、バックパックの編み目など、すべてが忠実に映し出されるそうです。そのため、The Vergeは「テレビに近づいてゲームをプレイしたくなったし、PS5 Proを4Kモニターに接続してゲーミングPCのように使いたくなった」と記しています。ただし、PS5向けゲームのすべてがPS5 Proの画質向上に対応しているわけではありません。画質向上に対応するタイトルには「PS5 Pro Enhanced」というタグが付けられており、記事作成時点では「50タイトル以上」に制限されています。また、「アストロボット」などのPS5で十分美麗に動作するタイトルの場合、PS5とPS5 Proの差異は「本体の上部と下部を分割する外装プレート、動作時の冷却性能と静音性能、重量」といった物理的な違いのみになってしまうとThe Vergeは指摘しました。なお、PS5とPS5 Proの重量差は3ポンド(約1.36kg)ほどあるそうです。PS5 ProはCPUとGPUで共有の16GB統合メモリを搭載しており、これはPS5と同じです。ただし、これに追加で2GBのDDR5 RAMを搭載しています。さらに、ストレージ容量は2倍以上の2TBとなっており、より多くのゲームを同時にインストールすることが可能です。62%高速になったというGPUの処理性能は16.7TFLOPSに進化しています。これらに加えて、「PlayStationスペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)」と呼ばれるAIアップスケーリング技術により、一部タイトルで映像表現を強化することも可能です。また、The VergeはPS5 ProとゲーミングPCを比較して「レイトレーシングは別として、初期のテストではAMD Ryzen 7 5800XとGeForce RTX 3060 Tiを搭載したゲーミングPCの方がPS5 Proよりも優れているように感じました。Alan Wake 2において、より優れたテクスチャーと精細な表現が可能です」と記しています。なお、The VergeはPS5 Proの優れた点として「ミドルレンジPCレベルのグラフィック品質を備えている」「忠実度とフレームレートの間の難しい選択が少なくなる」「PS4のゲームも鮮明度が若干向上」「オリジナルのPS5よりも小さくて軽くて静か」という点を挙げています。一方で、悪い点として「高すぎる価格」「ディスクドライブに追加費用がかかる」「お気に入りのゲームが改善される保証はない」といった点を挙げました。ゲームメディアのIGNはPS5 Proについて、「PS5 Proは間違いなく現在購入できるゲーム機の中で最も強力なものであり、アップグレードされたハードウェアとアップスケーリング技術のおかげで、PS5よりも見栄えがよくはるかにスムーズに動作します。しかし、新しいPS5がより高速であることは全くもって意外ではありません。そしてあまりに高価です」「PS5 Proのパワーを活用できるゲームはほんの一握りしか存在しないですが、購入する価値があるかと問われると『あなた次第』という答えが浮かびます」と記しています。PlayStation 5 Pro Reviewhttps://www.ign.com/articles/playstation-5-pro-reviewゲームメディアのEurogamer.netも、「PS5 Proへのアップグレードは本当に必要なのでしょうか?700ドルという高価な価格を考えると、価値のあるものかどうか判断するのは非常に難しいです」と言及しました。通常のPS5と比べると複数の面で明らかに優れているものの、CPUパフォーマンスはわずか10%ほどしか向上していないと指摘。ただし、PS5 ProをPS4 Proと比べると、前モデルのゲーム機と比較してゲームを強化するという点で「はるかに優れている」とEurogamer.netは記しており、「PS5は依然としてほとんどの人にとって最良の選択ですが、可能な限り最高の体験を求めるコアな愛好家にはかなりプレミアムではあるものの、オプションとして有効です」と言及しています。Sony PlayStation 5 Pro review: across the board improvements, but is it worth the money? | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/digitalfoundry-2024-sony-playstation-5-pro-review-across-the-board-improvements-but-is-it-really-worth-the-moneyTechRadarはPS5 Proについて「素晴らしいゲーム機であり、現在入手可能な最高のPlayStationです。進歩は素晴らしく、ゲームに新たなレベルの没入感と美しさをもたらすと同時に、パフォーマンスレベルを向上させて滑らかでスムーズなフレームレートを提供します。PS5からの明らかな進歩があるため、さらなる忠実度とパフォーマンスを求める愛好家には最適です」と記しました。ただし、グラフィック面のアップグレードについては「真に画期的なものではない」としており、「PlayStationの熱狂的なファンでもグラフィックにこだわる人でなければPS5 Proはスキップできる」と指摘。PS5 Pro review: My verdict after a week of testing | TechRadarhttps://www.techradar.com/gaming/ps5-pro-reviewなお、TechRadarはPS5 Proの長所として「通常のPS5よりもパフォーマンスとビジュアル面で目立ったアップグレードを実現」「PSSRによる忠実度とパフォーマンスの両方を実現するのは夢のよう」「120Hzディスプレイでさらに鮮明に」「2TBのストレージは素晴らしい」「Wi-Fi 7は歓迎すべき進化」といった点を挙げており、欠点として「グラフィックの進歩は概して微妙で、大きな変革をもたらすものではない」「ディスクドライブやスタンドが付属していないのは残念」「値段が高いということは、その価値が疑わしいということだ」といった点を挙げました。GamesRadar+もPS5 Proを「テクノロジーに投資するゲーマーのための素晴らしいゲーム機」「ニッチな状況でのみ価格に見合うもの」と表現しており、グラフィックスとフレームレートの両方を向上させることができるものの、700ドルという価格はほとんどのゲーマーにとって法外な値段であると指摘しました。PS5 Pro review: “a gorgeous piece of kit for the tech-invested player” | GamesRadar+https://www.gamesradar.com/hardware/ps5-pro-review/GamesRadar+はPS5 Proの長所として「4Kでよりスムーズなゲームプレイが可能」「レイトレーシング効果の向上」「驚くほど洗練されたデザイン」「ストレージ容量の増加」「ゲームパッチの優れたセレクション」を挙げ、短所として「ほとんどのゲーマーにとって法外な値段」「一部のゲームはアップグレードによる恩恵が少ない」「ディスクドライブなし」といった点を挙げました。Tom's GuideはPS5 Proを「PS5の基本ハードウェアを大幅に刷新したもの」「PS5の膨大なゲームライブラリと、家庭用ゲーム機の最高峰を体験するには最高の方法」と表現しています。ただし、700ドルという価格は熱心なゲーマーにしか魅力的ではないと指摘。PS5 Pro review: Power at a price | Tom's Guidehttps://www.tomsguide.com/gaming/playstation/ps5-pro-reviewTom's GuideはPS5 Proの長所として「強化されたスペック」「レイトレーシングは印象的」「PSSR」「大きなSSD」の4点、短所として「値段」と「ディスクドライブなし」という点を挙げました。CNETもPS5 Proを「これまでで最高の家庭用ゲーム機のグラフィック性能」と表現しており、PS5よりも高いフレームレートとより高いグラフィック忠実度、改善されたレイトレーシングを実現していると記しました。ただし、価格は高価でディスクドライブだけでなく縦置き用のスタンドさえ別売りになっている点を指摘しています。CNETは「PS5よりも高額なPS5 Proを今買うのは、デスクトップPCでより優れたグラフィック性能を得るためにより高価なグラフィックボードを選ぶようなものです」と記しました。ただし、他メディアとは異なり、CNETは「これまで販売されてきた家庭用ゲーム機の中で最も高価なものですが、高すぎるとは言いません」「個人的には今後数年間の将来性も確保できるため、PS5 Proには価格に見合った価値があると思います」と述べ、価格に見合ったゲーム機であるとしています。PS5 Pro Review: The Best Console Graphics Yet - CNEThttps://www.cnet.com/tech/gaming/ps5-pro-review-the-best-console-graphics-yet-playstation-5/ゲームメディアのPolygonは「PS5 Proは最も手頃なPS5 Slimよりも250ドル(日本だと税込4万7000円)高いことを考えると、PS5の所持者や新しくPS5 Proを購入しようとしているユーザーのどちらにとっても簡単に手を出せる値段ではありません。また、PS5所有者に『欲しい』と叫ばせることができるようなアップグレードでもありません。UIは全く同じで、PS5 Proのメリットを伝えるのは非常に難しいです」と高額過ぎる価格が既存のPS5ユーザーと新規ユーザーの両方にとって問題になると指摘しました。PS5 Pro review: The differences are subtle, but they’re there | Polygonhttps://www.polygon.com/review/474382/ps5-pro-review-sony-playstation-pssr-gpu-gamesEngadgetは「PS5 Proがあなたに適しているかは簡単にわかります。PS5の既存のパフォーマンスに満足している人や、700ドルという価格が高額過ぎると感じる人、4Kテレビを持っていない人はPS5 Proを無視することができます。一方で、60pfsでのゲームプレイ時にグラフィック忠実度が失われることにうんざりしている人や、30fpsでのゲームプレイを完全に避けたいという人にとって、PS5 Proは待望のゲーム機となるかもしれません」と記しました。PlayStation 5 Pro review: A superpowered $700 console for gamers who won't buy a PChttps://www.engadget.com/gaming/playstation/playstation-5-pro-review-a-superpowered-700-console-for-gamers-who-wont-buy-a-pc-110056410.htmlなお、EngadgetはPS5 Proの長所として「より高速なGPUにより4K・60fpsでのパフォーマンス」「PSSR」「新しいレイトレーシング機能」「PS4タイトルをわずかにアップグレード可能」「2TBのSSDを搭載」を挙げており、短所として「高額」「とても高額」「ディスクドライブなし」「すべてのゲームでパフォーマンス向上できるわけではない」という点を挙げました。GameSpotは「PS5 Proは全体的に見て、ほとんどの人がゲームをプレイしたり体験したりする方法に大きな影響を与えないデバイスです。テスト時点で入手可能なタイトルに見られる変更は非常に小さいため、既存の安価なPS5の代わりに購入することを自信を持って勧めることはできません。PS5 Proのパワーからより大きな恩恵を受けるとされる『ファイナルファンタジーVII リバース』などのゲームはまだパッチが配布されていないこともあり、助けにはなりません。PS5 Proが直面しているより大きな問題は、オリジナルのハードウェアが提示した価値提案のチェックに合格していないことです。追加された処理能力が何をもたらすかを示す新しいゲームはなく、PS5 Proによって大幅に向上した既存のゲームもありません。さらに悪いことに、ソニーはコンソールの将来の可能性を垣間見せることさえしていません」と、かなり辛辣な評価を下しています。PS5 Pro Review - Powerful On Paper, Ordinary In Action - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/ps5-pro-review-powerful-on-paper-ordinary-in-action/1100-6527571/T3はPS5 Proを「地球上で最もパワフルなゲーム機」と表現しており、具体的には「PS5 Pro Enhanced」タグの付いたゲームがフレームレートに悪影響を与えることなく高解像度でのプレイが可能になる点を高く評価しました。T3はPS5 Proの優れた点を「グラフィック性能の向上」「最大8K・60fpsでのゲームプレイが可能」「高いパフォーマンスにもかかわらず静音動作」「2TBのSSDを標準搭載」という点を挙げ、欠点として「ディスクドライブなし」「縦置きなし」「値段」の3点を挙げました。PS5 Pro review: the most powerful games console on the planet | T3https://www.t3.com/tech/gaming-consoles/ps5-pro-reviewなお、PS5 ProはAmazon.co.jpでも販売されており、価格は税込11万9980円です。ただし、招待販売となっており、招待メールを受け取った人のみ注文できるようになっています。Amazon.co.jp: PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01) : ゲーム