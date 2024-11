マクドナルドに、まるで”プリン”のような味わいと見た目のかわいらしい新作スイーツ「プリンケーキ」が新レギュラーメニューとして登場。

カスタード風味の生地とビターなカラメルソースの絶妙な味わいに仕上げられたスイーツです☆

マクドナルド「プリンケーキ」

価格:260円(税込)〜

発売日:2024年11月13日(水)〜

販売時間:店舗の営業時間に準ずる(McCafé by Barista は9:00〜22:00 まで)

販売店舗:全国の“McCafé by Barista”併設マクドナルド店舗276店舗および一部マクドナルド店舗110店舗(計386店舗)

デザート感覚で楽しめるフラッペやスムージー、バリスタが一杯ずつ丁寧に淹れたエスプレッソを使ったドリンク、そしてドリンクとの相性も抜群のケーキやマカロンなどこだわりのスイーツを提供している、マクドナルドの“McCafé by Barista”。

McCafé by Barista併設店舗および一部の店舗でレギュラーメニューとして登場する新作スイーツ「プリンケーキ」は、見た目にもかわいらしい手のひらサイズの焼き菓子です。

カスタードプリンのようなやさしい甘みの生地を、プリンには欠かせない、甘さを抑えたほんのりビターなカラメルソースに浸し、まるでプリンのような味わいと見た目に仕上げられています。

しっとりと焼き上げた生地を、シャリッとした食感のシュガーグレーズでコーティングすることで、食感のアクセントをプラス。

カスタード風味のやさしい甘さと、シュガーグレーズの甘み、そしてビターなカラメルソースのバランスがとれた味わいで、甘いもの好きな方だけでなく、幅広い方が楽しめるスイーツです。

食後のデザートとしてはもちろん、少し甘いものが食べたくなった時におやつ感覚で味わえるサイズ感なので、さまざまなシーンで楽しめます。

また、コーヒーと合わせると双方のおいしさが引き立つ絶妙なコンビネーションになっているのもポイント。

プリンケーキを3個購入された場合、オリジナルデザインの専用ボックスで提供されます。

自分へのご褒美だけでなく、友だちや家族への贈り物やお土産にもおすすめの新作スイーツ。

全国の“McCafé by Barista”併設マクドナルド店舗および一部マクドナルド店舗にて2024年11月13日よりレギュラーメニューに仲間入りする「プリンケーキ」の紹介でした☆

【実食レポ】期間限定3つのダブルチーズバーガー!マクドナルド「いまだけダブチ」 【実食レポ】期間限定3つのダブルチーズバーガー!マクドナルド「いまだけダブチ」 続きを見る

アメリカで話題のグリマスメニューが日本初登場!マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」 アメリカで話題のグリマスメニューが日本初登場!マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」 続きを見る

※「プリンケーキ」の販売に伴い、「紅茶のシフォンケーキ」は販売終了となります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post カスタード風味の生地とビターなカラメルソースの絶妙な味わい!マクドナルド「プリンケーキ」 appeared first on Dtimes.