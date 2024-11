【こしあんバー】11月4日 発売(数量限定)価格:86円

井村屋は、「こしあんバー」を11月4日より全国の量販店・スーパー、コンビニエンスストア、井村屋ウェブショップにて数量限定で発売する。価格は86円。

本商品は、井村屋のロングセラー商品「あずきバー」の発売50周年記念商品として2023年8月に数量限定発売された、こしあんタイプのアイスバー。あずきバーと異なり、つぶあんが入っていない“こしあん好き”にはたまらない商品となっている。

